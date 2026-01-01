Оповещения от Киноафиши
Морозко
Киноафиша Морозко

Спектакль Морозко

Постановка
Театр на Малой Ордынке 6+
Режиссер Даниил Исаков
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 6+
О спектакле

«Морозко» — неожиданный взгляд на классический миф

«Морозко» — один из самых любимых сюжетов русского фольклора, дарящий зрителям волшебство и течение времени. На сцене театра на Ордынке сказка обретает новые формы, наполняясь песнями, танцами и яркими персонажами. Главный герой, ставший прообразом новогоднего Деда Мороза, предстаёт перед публикой в совершенно ином свете.

Новый образ Морозко

В этой интерпретации Морозко — не старец с седой бородой, а молодое и невообразимо красивое создание, одетое в белоснежные одеяния. Его мечта — о любви, которая сумеет растопить лед его сердец. В его ледяном царстве уже 500 лет царит зима. Но когда же наступит долгожданная весна?

Три удивительных героини

Морозко привлечёт совершенно разных девушек, каждая из которых может стать его любимой. Первая — эксцентричная Регина, которая не упускает возможность поесть, хоть и имеет довольно крупные формы. Вторая — неотразимая Виктория, зацикленная на современных тренингах и программах личностного роста. И, наконец, кроткая Аленка, тоскующая по своему папе, который не вернулся. Её доверительная беседа с папиным ружьем придаёт спектаклю особую атмосферу.

Сказка с глубоким смыслом

В качестве центрального мотива стоит идея, что любовь может преодолеть любые преграды. Как говорится в предании, «там, где сейчас снега лежат, возникнет город-сад». Сказка о Морозко не только развлекает, но и заставляет задуматься о важных ценностях, таких как доброта и мужество.

Приходите в театр на Ордынке, чтобы увидеть, как классическая история превращается в современное театральное представление!

Март
14 марта суббота
14:00
Театр на Малой Ордынке Москва, М.Ордынка, 31, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко Морозко

