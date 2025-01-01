Спектакль Тайный брак

Опера «Тайный брак» — единственное произведение Доменико Чимарозы, исполняемое по сей день и уникальный случай в истории театра, когда опера была полностью сыграна на бис сразу после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Император Леопольд II был настолько очарован спектаклем, что настоял на его повторении в своих покоях еще до того, как актеры успели снять грим.
Доменико Чимароза, один из ведущих представителей оперы-буффа, прославился вокруг 70 своих опер, а также множеством кантат, месс и ораторий. Его карьера покрывает время, когда он служил при лучших императорских дворах Европы, включая два года работы в театре Екатерины Великой.
«Тайный брак» — это типичная итальянская комическая опера, наполненная яркими сценическими зарисовками. Она включает множество ансамблей: терцеты, квартеты и квинтеты, а в разгромном финале участвует весь актерский состав.
Действие оперы разворачивается в течение одного дня в доме купца Джеронимо, который мечтает выдать за графа Робинзона свою дочь Лизетту. Однако обедневший граф на самом деле готов жениться на ее сестре Каролине и просит бухгалтера Паолино сообщить ей об этом. Проблема в том, что Паолино и Каролина уже тайно обвенчались.
Паолино пытается уговорить Джеронимо благословить их брак, но вскоре становится известно, что у Фидальмы, сестры Джеронимо, свои планы на Паолино. Каролина, узнав о ревности Фидальмы, впадает в гнев.
Когда слух о намерениях графа доходит до Лизетты, она решает отомстить, подговаривая Фидальму и отца отправить Каролину в монастырь. Влюбленные решают бежать и прячутся в комнате Каролины.
Лизетта, услышав шорох, считает, что сестра встречается с графом, и спешит об этом сообщить. При встрече с графом он отрицает все обвинения. Все герои собираются в комнате Каролины и находят там влюбленных. Граф, тронутый их судьбой, обещает жениться на Лизетте, если за ней будет хорошее приданое. Таким образом, история заканчивается всеобщим примирением.
Эта опера является жемчужиной итальянской комической оперы и подойдет не только любителям жанра, но и поклонникам классической музыки.