Спектакль Тайный брак

Комическая опера Доменико Чимарозы

Опера «Тайный брак» — единственное произведение Доменико Чимарозы, исполняемое по сей день и уникальный случай в истории театра, когда опера была полностью сыграна на бис сразу после премьеры 7 февраля 1792 года в Придворном театре Вены. Император Леопольд II был настолько очарован спектаклем, что настоял на его повторении в своих покоях еще до того, как актеры успели снять грим.

Доменико Чимароза, один из ведущих представителей оперы-буффа, прославился вокруг 70 своих опер, а также множеством кантат, месс и ораторий. Его карьера покрывает время, когда он служил при лучших императорских дворах Европы, включая два года работы в театре Екатерины Великой.

Опера как комедия

«Тайный брак» — это типичная итальянская комическая опера, наполненная яркими сценическими зарисовками. Она включает множество ансамблей: терцеты, квартеты и квинтеты, а в разгромном финале участвует весь актерский состав.

Краткое содержание

Действие оперы разворачивается в течение одного дня в доме купца Джеронимо, который мечтает выдать за графа Робинзона свою дочь Лизетту. Однако обедневший граф на самом деле готов жениться на ее сестре Каролине и просит бухгалтера Паолино сообщить ей об этом. Проблема в том, что Паолино и Каролина уже тайно обвенчались.

Паолино пытается уговорить Джеронимо благословить их брак, но вскоре становится известно, что у Фидальмы, сестры Джеронимо, свои планы на Паолино. Каролина, узнав о ревности Фидальмы, впадает в гнев.

Когда слух о намерениях графа доходит до Лизетты, она решает отомстить, подговаривая Фидальму и отца отправить Каролину в монастырь. Влюбленные решают бежать и прячутся в комнате Каролины.

Лизетта, услышав шорох, считает, что сестра встречается с графом, и спешит об этом сообщить. При встрече с графом он отрицает все обвинения. Все герои собираются в комнате Каролины и находят там влюбленных. Граф, тронутый их судьбой, обещает жениться на Лизетте, если за ней будет хорошее приданое. Таким образом, история заканчивается всеобщим примирением.

Не пропустите!

Эта опера является жемчужиной итальянской комической оперы и подойдет не только любителям жанра, но и поклонникам классической музыки.