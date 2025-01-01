Погрузитесь в мир великого русского поэта Сергея Есенина через музыкально-поэтический спектакль "Хулиган. Исповедь". В главной роли - народный артист России Сергей Безруков, который с легкостью проникает в глубину души поэта, раскрывая его мечты, разочарования, страсти и трагический финал.

Этот спектакль - не просто постановка, а настоящее знакомство с самим Есениным через его стихи, мысли и эмоции. Зрители будут окружены атмосферой ревущего двадцатого века, окунутся в атмосферу его времени и погрузятся в волнующие мелодии и лирические баллады.

Сергей Безруков, воплощая образ Есенина, привносит в спектакль не только харизму и актерское мастерство, но и глубокое понимание личности поэта. Он показывает нас, каким был на самом деле Сергей Есенин - ранимый, тонкий, бунтарь с трагической судьбой, и в то же время любящий, страдающий и искренний.

Музыкальное сопровождение спектакля ансамбля Inter Folk Band придает особую глубину и атмосферу произведениям поэта, позволяя зрителям по-настоящему ощутить его душевные муки и внутренний мир.