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Хулиган. Исповедь
Билеты от 3000₽
Киноафиша Хулиган. Исповедь

Спектакль Хулиган. Исповедь

Знакомство с Есениным через его стихи, мысли и эмоции 16+
Возраст 16+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Погрузитесь в мир великого русского поэта Сергея Есенина через музыкально-поэтический спектакль "Хулиган. Исповедь". В главной роли - народный артист России Сергей Безруков, который с легкостью проникает в глубину души поэта, раскрывая его мечты, разочарования, страсти и трагический финал.

Этот спектакль - не просто постановка, а настоящее знакомство с самим Есениным через его стихи, мысли и эмоции. Зрители будут окружены атмосферой ревущего двадцатого века, окунутся в атмосферу его времени и погрузятся в волнующие мелодии и лирические баллады.

Сергей Безруков, воплощая образ Есенина, привносит в спектакль не только харизму и актерское мастерство, но и глубокое понимание личности поэта. Он показывает нас, каким был на самом деле Сергей Есенин - ранимый, тонкий, бунтарь с трагической судьбой, и в то же время любящий, страдающий и искренний.

Музыкальное сопровождение спектакля ансамбля Inter Folk Band придает особую глубину и атмосферу произведениям поэта, позволяя зрителям по-настоящему ощутить его душевные муки и внутренний мир.

Режиссер
Сергей Безруков
В ролях
Сергей Безруков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Хулиган. Исповедь Хулиган. Исповедь Хулиган. Исповедь

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