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Кантград
Билеты от 1500₽
Киноафиша Кантград

Спектакль Кантград

Документальный спектакль о том, как Кенигсберг превращали в Калиниград
Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История любви в разрушенном мире

«После победы» — спектакль, погружающий зрителя в послевоенный Кёнигсберг, который после 1945 года был переименован в Калининград. В этом мире переплетены судьбы победителей и побеждённых, тех, кто остался, и тех, кто был вынужден уехать. Мир, разрушенный войной, пытается собраться по кусочкам. На фоне исторических реалий и документальных свидетельств о жизни в этих землях разворачивается история любви двух людей, представляющих противоположные стороны конфликта — советского офицера и немки, спасённой им от выселения.

Два мира, столкнувшиеся в одном городе

История, рассказываемая в спектакле, касается не только личной судьбы героев, но и судьбы целого народа. Это рассказ о том, как старый мир разрушен, а новый ещё не построен. В Калининграде, ставшем частью Советского Союза, переселенцы, бывшие немцы и русские, пытаются выжить и адаптироваться в условиях перехода. Судьбы людей, которые оказались в этом новом мире, переплетаются, образуя напряжённое, трагическое полотно.

Противоположности, ставшие единой судьбой

История любви, в которой советский офицер и немецкая женщина становятся героями, напоминает о том, как даже в самых тяжёлых условиях, среди руин и горя, возможно человеческое спасение. Эта любовь — символ того, как две противоположные стороны, объединившись, могут найти утешение, даже в условиях победы и поражения, войны и мира.

Режиссер
Анастасия Патлай
В ролях
Александр Топурия
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Мария Сурова
Юрий Межевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Кантград Кантград Кантград Кантград Кантград Кантград

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