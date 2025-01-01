Меню
Калина красная
Киноафиша Калина красная

Спектакль Калина красная

Постановка
Пятый театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Калина красная» в Омском Пятом театре

Премьера спектакля состоится 2 ноября 2025 года. «Калина красная» — это адаптация одной из самых известных киноповестей Василия Макаровича Шукшина (1929–1974). Шукшин был не только выдающимся писателем, но и талантливым режиссером, сценаристом и актёром, который смог глубоко раскрыть характеры людей как города, так и деревни.

Сюжет

Главный герой спектакля, Егор Прокудин, — человек с тяжелой судьбой, который много лет провел в заключении. Выйдя на свободу, он решает вернуться в деревню, где живет синеглазая незнакомка по имени Люба, с которой он поддерживал переписку. Его план — осмотреться и начать новую жизнь. Однако, несмотря на надежды на лучшее, прошлое не дает о себе забыть. Старая криминальная связь вновь напоминает о себе, из-за чего жизнь Егора становится еще более сложной.

Интересные факты

Шукшин сам играл главную роль в экранизации своего произведения, что добавляет спектаклю особую атмосферу. «Калина красная» — это не просто рассказ о борьбе с прошлым, но и глубокое исследование человеческой души, стремящейся к светлой жизни.

Не упустите возможность увидеть уникальную интерпретацию этой классической истории на сцене Омского Пятого театра. Погружение в мир Шукшина станет не только эстетическим, но и духовным опытом для зрителей.

Январь
Февраль
5 января понедельник
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
29 января четверг
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
19 февраля четверг
18:30
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
от 750 ₽

