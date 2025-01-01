Меню
Анна
Анна

Спектакль Анна

16+
Возраст 16+

О спектакле

Пластический спектакль по мотивам «Анны Карениной»

Спектакль «Анна» — это уникальная интерпретация знаменитого романа Л.Н. Толстого, созданная под руководством режиссера Анны Закусовой. Пластическая форма театра помогает глубже понять внутренние переживания героини.

Первая половина XIX века и современные женщины

В спектакле акцент сделан на несчастье Анны, отражающем реалии жизни женщин в XIX веке. Режиссер подчеркивает, что современным женщинам непросто осознать и пережить те проблемы, с которыми сталкивалась героиня.

Социальные условия того времени были значительно жестче: развод считался немыслимым, и права женщин были ограничены. Однако важно найти связь между этой историей, рассказанной более 150 лет назад, и современностью.

Визуальный и физический театр

Спектакль предлагает зрителям пообщаться на языке визуального и физического театра. Текст произведения также будет звучать со сцены, подчеркивая силу слова Льва Николаевича Толстого.

Анна Закусова отмечает: «Если рассказывать этот материал только телесно, получится лишь иллюстрация. Для создания дополнительных слоев необходим текст. В драматическом театре главное — слово, и для артиста важно передать смысл через текст».

Поиск новых выразительных форм

Режиссер ставит перед собой задачу найти альтернативные формы, которые смогут передать мощь и смысл произведения так же эффективно, как слова. Она подчеркивает важность возможности сделать эту историю понятной и близкой каждому зрителю.

Не упустите возможность увидеть этот увлекательный спектакль, который обегает границы времени и исследует вечные темы любви и страдания.

В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
24 декабря среда
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 300 ₽
11 января воскресенье
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 900 ₽
28 января среда
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 300 ₽
10 февраля вторник
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 300 ₽
18 февраля среда
19:00
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
от 300 ₽

