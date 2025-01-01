Меню
Как важно быть serioznym
Киноафиша Как важно быть serioznym

Спектакль Как важно быть serioznym

Постановка
Бенефис 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Непредсказуемый мир комедии: «Как важно быть серьезным»

«Маска интереснее лица! Театр правдивее реальности! Искусство создает жизнь, а не наоборот!» — эти смелые слова Оскара Уайльда, автора одной из самых оригинальных комедий мирового репертуара, задают тон спектаклю «Как важно быть серьезным». В этом блестящем произведении искусно переплетены игра, фантазия, гротеск и парадокс.

Сюжетные перипетии

На первый взгляд, сюжет пьесы кажется простым: одна ложь рождает другую, что сплетает цепочку недоразумений между влюбленными молодыми людьми. Однако, как показывает опыт, именно из таких запутанных ситуаций рождаются самые смешные и трогательные моменты.

Режиссерское решение

Игровая стихия стала основой режиссерского решения спектакля, что делает его не только зрелищным, но и глубоким по содержанию. Каждое действие, каждое слово — это возможность для актеров продемонстрировать свое мастерство и энергетику, что делает каждый показ уникальным.

Что стоит знать зрителям

Зрителям стоит обратить внимание на правильный выбор места в зале, чтобы насладиться всей спектром эмоций, которые способны передать актеры. Не забудьте также, что умение смеяться над собой и окружающим — это необъятный дар, который крепнет лишь с опытом.

Приходите и погружайтесь в мир комедии, где серьезность и абсурд переплетаются в феерии эмоций и неожиданных поворотов! Ждем вас на спектакле!

Режиссер
Анна Неровная
В ролях
Владимир Свешников
Алина Пузина
Ангелика Дробышевская
Ростислав Парцевский
Василиса Галсанова

26 сентября
Бенефис Москва, Гарибальди, 23, корп. 4
18:00 от 3000 ₽

