Синяя птица
Билеты от 550₽
Спектакль Синяя птица

Спектакль Синяя птица

Музыкальная сказка по мотивам пьесы М. Метерлинка
Постановка
Детский театр эстрады 6+
Возраст 6+
Билеты от 550₽

О спектакле

«Синяя птица»: новый взгляд на классику

Московский детский театр эстрады (МДТЭ) представит спектакль по мотивам пьесы М. Метерлинка, в котором зрители отправятся на поиски синей птицы — символа недостижимого счастья. Этот спектакль станет уникальным прочтением классического произведения через призму музыки, что позволит глубже понять сложные философские вопросы, поднятые автором.

Музыка как язык общения

Пьеса Метерлинка уже давно завоевала свое место в репертуаре театров для детей и юношества, но в этом сезоне МДТЭ предлагает свежий взгляд на знакомую историю. Музыкальные номера станут основой спектакля, и именно через них будет раскрыт многогранный сюжет, делая его понятным как взрослым, так и детям.

Юные таланты на сцене

В главных ролях — юные артисты театра, которые привнесут в классическую историю свой свежий и неожиданный взгляд. Благодаря их таланту и артистизму знакомая тема о поисках счастья заиграет новыми красками. Такой подход сделает спектакль интересным и запоминающимся для зрителей любого возраста.

Спектакль «Синяя птица» — это не просто история о поисках счастья, но и возможность размышлений о настоящих ценностях. Не упустите шанс увидеть это оригинальное театральное действие на сцене МДТЭ!

Исполнители
Овсянников В
Метерлинк М
Михаил М

Купить билет на спектакль Синяя птица

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
13 декабря суббота
16:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽
31 января суббота
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
от 550 ₽

Фотографии

