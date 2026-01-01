Спектакль Джу и лунный Дракон

Путешествие в мир китайской легенды

В этом месяце театральная сцена вновь оживет под волшебным светом кукольного спектакля «Джу и Дракон». Он перенесет зрителей в небольшую китайскую деревню, расположенную у подножия скалистых гор, где жизнь протекает на грани реальности и мифа.

Сюжет спектакля

Сюжет разворачивается вокруг Джу, которая родилась в деревне, где жители строили дома прямо над водой. Эти люди, погруженные в страх перед Драконом, который раз в месяц навещал их, забыли, как смеяться и радоваться жизни. Однако Джу с первых дней своей жизни начала улыбаться и смеяться, став символом надежды и радости в этом мрачном мире.

Творческая команда

Спектакль объединяет в себе разнообразные элементы: куклы, актеры и даже традиционный китайский музыкальный инструмент — пипа. Особую атмосферу создают музыкальные произведения в исполнении контр-тенора, которые погружают зрителей в мир древних легенд.

Что ожидать

Зрители смогут увидеть, как Джу и ее друзья встретятся с невероятным сказочным Драконом. Этот спектакль обещает стать не только увлекательным, но и поучительным, показывая, как важно сохранять радость и надежду даже в самых трудных обстоятельствах.

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир китайской культуры!