Спектакль Как важно быть серьёзным

Спектакль по пьесе Оскара Уайльда в театре «Мастерская»

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» представляет спектакль по пьесе Оскара Уайльда «Как важно быть серьёзным». Режиссёр Сергей Паньков использует приём «театра в театре», воссоздавая репетиционный процесс и показывая, как рождается спектакль. В данной постановке элементы настоящей жизни искусно вплетены в художественную ткань: помощник режиссёра играет действительного помрежа театра, а машинист сцены — реальный монтировщик.

Спектакль дополнен фрагментами книги Карела Чапека «Как это делается». Эта ироничная рефлексия о профессии режиссёра будет интересна зрителям, любящим глубокие размышления о театре и его закулисье.

О пьесе и её значимости

Пьеса «Как важно быть серьёзным», написанная Оскаром Уайльдом в 1894 году, до сих пор остаётся одной из самых популярных театральных комедий. Оригинальное название, звучащее как «The Importance of Being Earnest», содержит в себе игру слов. Английское «earnest» означает «серьёзный», «искренний», и близко по звучанию к имени Эрнест. Это делает название пьесы созвучным фразе «Как важно быть Эрнестом». Неудивительно, что режиссёр Сергей Паньков выбрал себе псевдоним Эрнест.

Закулисье театра

На сцене режиссёр воссоздаёт репетиционный процесс и использует приём «театра в театре», демонстрируя зрителям, как рождается спектакль. Главная идея постановки заключается в ироничной рефлексии о профессии режиссёра и важности честного отношения к делу. В художественной ткани спектакля искусно вплетены элементы действительности: помощника режиссёра играет реальный помреж, а гримёра — настоящий гримёр.

Множество произведений описывают закулисье и жизнь актёров. Например, «Версальский экспромт» Ж.-Б. Мольера, «Таланты и поклонники» А. Островского или «Костюмер» Р. Харвуда. Спектакль театра «Мастерская» продолжает традицию остроумных и колких произведений о театре. Режиссёр дополнил свои рассуждения о процессе постановки юмористическими фрагментами книги Карела Чапека, в которой описываются метаморфозы, через которые проходит пьеса, прежде чем взлететь на суд зрителей.