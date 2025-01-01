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Королевство сказок Андерсена
Киноафиша Королевство сказок Андерсена

Спектакль Королевство сказок Андерсена

6+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Свинопас» и «Принцесса на горошине»: Искусство различать подлинное и ложное

Как отличить подлинные ценности от мнимых? Где настоящие чувства, а где – притворство? Приглашаем вас на поучительный, современный и яркий музыкальный спектакль по мотивам сказок Г.Х. Андерсена: «Свинопас» и «Принцесса на горошине».

Две принцессы – две судьбы

В этом спектакле вы встретите двух принцесс, каждая из которых имеет свою уникальную судьбу. Одна из них – истинная принцесса, которая даже в самых тяжелых обстоятельствах сохраняет достоинство и доброту. В награду за свои качества она получает всё, о чём мечтала. Вторая принцесса, живя в роскоши, не может отличить истинные сокровища от подделки и остается одна, не узнав любви и счастья.

Яркое театральное представление

Спектакль обещает быть насыщенным: яркие декорации, удивительные костюмы, зажигательные песни и танцы, фокусы и чудесные превращения. Всё это создаст атмосферу волшебства и радости для зрителей.

Театр Паниной

Не упустите возможность приоткрыть двери в мир волшебства вместе с Театром Паниной. Этот спектакль станет прекрасной возможностью провести время с семьей и насладиться искусством театра.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
12:00 от 1000 ₽ 15:00 от 1000 ₽

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