Спектакль Королевство сказок Андерсена

«Свинопас» и «Принцесса на горошине»: Искусство различать подлинное и ложное

Как отличить подлинные ценности от мнимых? Где настоящие чувства, а где – притворство? Приглашаем вас на поучительный, современный и яркий музыкальный спектакль по мотивам сказок Г.Х. Андерсена: «Свинопас» и «Принцесса на горошине».

Две принцессы – две судьбы

В этом спектакле вы встретите двух принцесс, каждая из которых имеет свою уникальную судьбу. Одна из них – истинная принцесса, которая даже в самых тяжелых обстоятельствах сохраняет достоинство и доброту. В награду за свои качества она получает всё, о чём мечтала. Вторая принцесса, живя в роскоши, не может отличить истинные сокровища от подделки и остается одна, не узнав любви и счастья.

Яркое театральное представление

Спектакль обещает быть насыщенным: яркие декорации, удивительные костюмы, зажигательные песни и танцы, фокусы и чудесные превращения. Всё это создаст атмосферу волшебства и радости для зрителей.

Театр Паниной

Не упустите возможность приоткрыть двери в мир волшебства вместе с Театром Паниной. Этот спектакль станет прекрасной возможностью провести время с семьей и насладиться искусством театра.