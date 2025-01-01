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Как дети
Киноафиша Как дети

Спектакль Как дети

Постановка
Новый театр 12+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Как дети» — это путешествие во времени, герои которого совершают побег в детство! Они ищут ответ на главный вопрос: кто я? Угрюмый «взрослый», живущий в бесконечном круговороте забот и проблем, где все ограничено какими-то правилами, придуманными самими «взрослыми»? Или сбившийся с пути странник, ищущий свой путь? Приблизиться к истине и понять человека можно, если заглянуть в его детство. И тогда откроется один секрет — между разными людьми на самом деле очень много общего… Восемь личных историй, где-то наивных, где-то нелепых, а где-то очень серьезных и глубоких. Восемь документальных историй из детства, заставляющих зрителей вернуться в свое детство и пережить все заново вместе с нами.

Режиссер
Григорий Южаков
В ролях
Мария Фролова
Виктория Шаламова
Мария Конотоп
Олеся Галицына
Иван Шамрин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 27 августа
Новый театр Воронеж, Фридриха Энгельса, 60
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети Как дети

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