Спектакль «Как дети» — это путешествие во времени, герои которого совершают побег в детство! Они ищут ответ на главный вопрос: кто я? Угрюмый «взрослый», живущий в бесконечном круговороте забот и проблем, где все ограничено какими-то правилами, придуманными самими «взрослыми»? Или сбившийся с пути странник, ищущий свой путь? Приблизиться к истине и понять человека можно, если заглянуть в его детство. И тогда откроется один секрет — между разными людьми на самом деле очень много общего… Восемь личных историй, где-то наивных, где-то нелепых, а где-то очень серьезных и глубоких. Восемь документальных историй из детства, заставляющих зрителей вернуться в свое детство и пережить все заново вместе с нами.