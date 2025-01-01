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Господа Головлевы
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Спектакль Господа Головлевы

Постановка
Никитинский театр 16+
Режиссер Дмитрий Акриш
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Семейные узы: Хроника любви и боли

Приглашаем вас на спектакль, который погружает в сложный мир взаимоотношений между поколениями. В центре внимания — история семьи Головлёвых, в лице матери Арины Петровны, её мужа, детей и внуков. Этот спектакль раскрывает хронику любви, одиночества и боли, когда каждый стремится найти своё место в жизни.

Сюжет и темы

Спектакль затрагивает важные вопросы, касающиеся семейных уз и конфликтов между разными поколениями. Каковы истинные желания и страхи каждого персонажа? Как они влияют на отношения внутри семьи? Вы увидите, как стремление каждого члена семьи «урвать свой кусок» становится источником напряжения и недопонимания.

Интересные факты

В спектакле присутствует сцена курения табака, что добавляет атмосферности и исторической точности. Это важный элемент, подчеркивающий связь между поколениями и реалии времени, в котором разворачиваются события.

Важная информация для зрителей

Обратите внимание, что вход в зрительный зал после третьего звонка не разрешается! Если вы покинете зал во время спектакля, вернуться обратно будет невозможно. Пожалуйста, приходите заранее, чтобы не упустить ни одной важной детали этой трогательной истории.

Не пропустите возможность стать частью незабываемого спектакля о семье и её вечных ценностях!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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