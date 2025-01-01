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Принц Гомбургский
Киноафиша Принц Гомбургский

Спектакль Принц Гомбургский

Постановка
Никитинский театр 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Принц Гомбургский»: Искусство выбора и ответственность

Лето 1675 года. На севере Европы разгорается кровопролитная датско-шведская война. В одном из сражений генерал кавалерии, принц Гомбургский, приносит своей армии оглушительную победу. Его доблесть и смелость вызывают восхищение, но вскоре он оказывается за решёткой, преданным суду за своё неподчинение приказам.

Трагедия выбора

Вопрос, который ставит спектакль: прав ли принц? Чем закончится эта история, и чей голос сможет преодолеть юридическую и человеческую трагедию? Спектакль режиссёра Елизаветы Бондарь становится глубоким исследованием общественного договора, его границ и здравого смысла.

Закон и человечность

Как так получается, что закон становится бесчеловечным, а подчинение — абсолютным? Почему социальные правила, созданные для помощи людям, могут обернуться против них? Эти философские вопросы в спектакле рассматриваются сквозь призму иронии и лёгкости, что делает постановку не только глубокой, но и доступной для восприятия.

Выразительная актёрская игра

Театр занимает позицию наблюдателя по отношению к истории принца. Это позволяет актёрам с помощью выразительной игры исследовать сложные моральные дилеммы, наполняя спектакль живыми эмоциями и динамикой.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая заставит задуматься о важных вопросах и оставит след в вашей душе.

Режиссер
Елизавета Бондарь
В ролях
Михаил Гостев
Борис Алексеев
Татьяна Солошенко
Марина Демьяненко
Александр Габура

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 15 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
19:00 от 2000 ₽
Воронеж, 30 августа
Никитинский театр Воронеж, Бакунина, 2а
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Принц Гомбургский Принц Гомбургский Принц Гомбургский

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