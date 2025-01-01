Меню
Эмигранты
Киноафиша Эмигранты

Спектакль Эмигранты

Постановка
Театр «Кот» 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера спектакля «Эмигранты»: социальная комедия о жизни на чужбине

Добро пожаловать в полутёмный подвал, где грязная раковина и чайник на плите становятся фоном для непростой истории о двух товарищах. Они покинули родную страну, каждый со своей целью. Но как их встретила чуждая земля?

О чем спектакль?

«Эмигранты» — это социальная комедия, отражающая беспорядки в головах и сердцах людей. Эмигранты — это срез общества, живущего на грани между надеждой и разочарованием. Спектакль, хотя и немного гротесковый, предлагает зрителю чистый и не запятнанный идеологией взгляд на жизнь. Мы видим живых людей из реального мира — из нашего мира.

Эмоции на грани

Эта история может одновременно вызвать смех и слезинку в уголке глаза. Тихая посиделка в квартире или история рождения социального пожара? В спектакле так мастерски переплетаются комические и трагические моменты, что зритель не сможет остаться равнодушным.

Сатира с улыбкой

Присоединяйтесь к нам на этом увлекательном путешествии, где каждый зритель найдет что-то близкое и знакомое. «Эмигранты» — это не просто спектакль, это отражение нашей жизни, нашего опыта и наших надежд.

Режиссер
Алексей Проскуряков
В ролях
Дмитрий Орлов
Алексей Проскуряков

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

Воронеж, 13 сентября
Театр «Кот» Воронеж, Текстильщиков, 1б, 2 этаж
18:00 от 1100 ₽

Фотографии

Эмигранты Эмигранты Эмигранты Эмигранты Эмигранты Эмигранты

