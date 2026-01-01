Спектакль Тодес. Театр танца Аллы Духовой

Тодес. Театр танца Аллы Духовой
12+
О спектакле

Театр TODES представит программу «Превью» в Санкт-Петербурге

Театр Аллы Духовой TODES анонсирует новую программу, которая обязательно привлечет внимание зрителей. В конце июня артисты балета выступят с программой «Превью» в БКЗ «Октябрьский».

«Превью» — это не просто шоу, а настоящая вселенная образов, в которой танцы превращаются в истории. Каждый жест и каждое движение служат музыкальной нотой, создавая гармонию, способную вызывать у зрителей глубокие чувства.

Создание уникального танцевального опыта

Алла Духова, основатель театра, отмечает: «Танец — это разговор без слов, искренний и глубокий. В «Превью» мы стремимся показать, что может рассказать танец о чувствах и переживаниях человечества, которые зачастую остаются невысказанными. Мы приглашаем зрителей оценить этот волшебный мир, где каждый номер — это окно в душу артиста».

Ожидаемые номера и новинки

На спектакле зрители смогут насладиться не только полюбившимися номерами, которые получат новое прочтение, но и яркими фрагментами новой программы театра, премьера которой состоится этой осенью. Спектакль обещает стать настоящим праздником для ценителей танцевального искусства.

23 июля четверг
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2000 ₽

