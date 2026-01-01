Спектакль Ужин дураков

Комедия по пьесе Франсиса Вебера в Театре «Буфф»

В Театре «Буфф» Санкт-Петербурга зрителям представят спектакль по пьесе Франсиса Вебера «Ужин дураков». В центре сюжета — Пьер Брошан, который каждую среду собирает своих друзей на ужин, чтобы посмеяться над простыми и наивными людьми. Однако однажды все идет не по плану, и вечер выдает неожиданные сюрпризы.

Режиссёр спектакля Михаил Смирнов, заслуженный артист РФ, пригласил на ключевые роли Дмитрия Аверина и Мурада Султаниязова, также заслуженного артиста РФ. Их мастерство и харизма помогут зрителям глубже осмыслить тему человеческих качеств и их значимость в обществе.

Неожиданные повороты

«Здесь живет Пьер Брошан, самый злой из парижан», — поет один из героев. Действительно, чтобы организовать «Ужин дураков», нужно иметь особый характер. Но когда вечер принимает неожиданный оборот, становится ясно, что истинные человеческие ценности гораздо важнее, чем умственные способности.

Французская комедия и русская душа

Французская комедия, с её сентиментальными и искренними героями, всегда была близка русскому сердцу. Множество мужчин и женщин прошлого века выросли на культовых комедиях, таких как «Игрушка», «Невезучие» и «Папаши». Все они связаны с именем выдающегося драматурга Франсиса Вебера, чьи работы остались в памяти зрителей.

В своей комедийной эстетике Вебер создает образы простаков, беззлобных и наивных. В постановке театра «Буфф» Дмитрий Аверин блестяще справляется с ролью недотёпы, а Мурад Султаниязов великолепно воплощает образ злого парижане.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории, которая заставит вас задуматься о важности доброты и человечности!