Магия живого джаза в готическом соборе

«Jazz при свечах» в Яани Кирик — это магия живого джаза в уникальной атмосфере готического собора. Прекрасная акустика и мягкий свет свечей создадут незабываемую обстановку для наслаждения музыкой.

Музыкальная программа

Лучшие джазовые стандарты и авторские композиции прозвучат в исполнении талантливых музыкантов. Вечер охватит разные настроения: от лирических баллад до зажигательных импровизаций.

Особенности площадки

Яани Кирик, с его высокими сводами и духовной атмосферой, является одной из самых атмосферных концертных площадок. Звучание джаза здесь приобретает особую глубину и гармонию.

Почему стоит посетить

Уникальная возможность услышать джаз в акустике собора.

Атмосфера камерности и уюта, создаваемая свечами.

Программа, которая покорит как знатоков джаза, так и новых слушателей.

Приходите, чтобы провести этот вечер в компании прекрасной музыки и чарующего света свечей!