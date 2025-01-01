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Jazz при свечах
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Jazz при свечах

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О концерте/спектакле

Магия живого джаза в готическом соборе

«Jazz при свечах» в Яани Кирик — это магия живого джаза в уникальной атмосфере готического собора. Прекрасная акустика и мягкий свет свечей создадут незабываемую обстановку для наслаждения музыкой.

Музыкальная программа

Лучшие джазовые стандарты и авторские композиции прозвучат в исполнении талантливых музыкантов. Вечер охватит разные настроения: от лирических баллад до зажигательных импровизаций.

Особенности площадки

Яани Кирик, с его высокими сводами и духовной атмосферой, является одной из самых атмосферных концертных площадок. Звучание джаза здесь приобретает особую глубину и гармонию.

Почему стоит посетить

  • Уникальная возможность услышать джаз в акустике собора.
  • Атмосфера камерности и уюта, создаваемая свечами.
  • Программа, которая покорит как знатоков джаза, так и новых слушателей.

Приходите, чтобы провести этот вечер в компании прекрасной музыки и чарующего света свечей!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 декабря
Яани Кирик Санкт-Петербург, Декабристов, 54а
19:00 от 1500 ₽

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