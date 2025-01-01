«Jazz при свечах» в Яани Кирик — это магия живого джаза в уникальной атмосфере готического собора. Прекрасная акустика и мягкий свет свечей создадут незабываемую обстановку для наслаждения музыкой.
Лучшие джазовые стандарты и авторские композиции прозвучат в исполнении талантливых музыкантов. Вечер охватит разные настроения: от лирических баллад до зажигательных импровизаций.
Яани Кирик, с его высокими сводами и духовной атмосферой, является одной из самых атмосферных концертных площадок. Звучание джаза здесь приобретает особую глубину и гармонию.
Приходите, чтобы провести этот вечер в компании прекрасной музыки и чарующего света свечей!