Вивальди при свечах: Концерт в Петрикирхе

Приглашаем вас на уникальный концерт «Вивальди при свечах», который пройдет в атмосферном храме Петрикирхе. Этот музыкальный вечер обещает потрясающие эмоции и неповторимые впечатления.

Вдохновение и атмосфера

Концерт наполнен магией музыки великих произведений Антонио Вивальди, исполняемых в живописной обстановке под вечерним освещением свечей. Нежный свет создаст удивительную ауру, которая сделает этот вечер незабываемым.

Музыкальная программа

В программе выступления — известные произведения Вивальди, включая «Времена года». Зрители смогут услышать яркие мелодии, которые идеально сочетатся с атмосферой старинного храма.

Локация

Петрикирхе — это не просто концертный зал. Это исторический памятник архитектуры, который сам по себе является произведением искусства. Уютные залы и великолепная акустика делают его идеальным местом для музыки.

Почему стоит пойти?

Концерт «Вивальди при свечах» — это возможность насладиться классической музыкой в уникальной атмосфере. Идеальный выбор для романтического вечера или культурного досуга.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!

Апрель
10 апреля пятница
19:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
от 1100 ₽

