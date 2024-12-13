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Джазовый вечер
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Джазовый вечер

Постановка
Police Station 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Джазовый вечер на Невском проспекте

Приглашаем вас на захватывающий джазовый вечер в легендарном джаз-клубе на Невском. В этот вечер мы предлагаем вам уникальное сочетание живого джаза и исторического кино.

Программа:

Вас ждут выступления актуальных джазовых музыкантов со всего мира. В клубе Police Station будут играть как известные американские артисты, так и талантливые петербуржцы. Но это еще не все!

Мы также предлагаем особую программу, посвященную джазовым произведениям, которые оставили свой след в первых советских кинокартинах. Погрузитесь в атмосферу золотой эры джаза, наслаждаясь как современными исполнениями, так и мелодиями, которые вдохновили джазменов прошлых лет.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1200 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Police Station Санкт-Петербург, Невский просп., 90
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
"Он же гений, как ты да я", аб-т №15
12 октября в 15:00 Малый зал Петербургской филармонии
Билеты
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
24 июля в 20:30 Trans-Force
от 490 ₽
Весна-красна и серая туча
6+
Классическая музыка
Весна-красна и серая туча
22 февраля в 12:00 Открытое пространство
от 800 ₽
Новости
Чем заняться на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге зимой 2025 — большая афиша
Чем заняться на новогодних каникулах в Санкт-Петербурге зимой 2025 — большая афиша Санкт-Петербург — это город, в котором есть, чем заняться даже в холодную зиму. Новогодние каникулы 2025 года — отличное время, чтобы насладиться яркими мероприятиями и зарядиться хорошим настроением. Причём здесь каждый что-то найдёт под свои увлечения — от культурных вечеров до стендапов топовых комиков, в новогодние праздники Санкт-Петербург каждому предложит что-то по вкусу. Поэтому мы собрали для вас большую подборку, куда можно сходить в Санкт-Петербурге на новогодних каникулах. Эти мероприятия помогут продлить радость от праздников и сделать их незабываемыми.  
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13 декабря 2024 15:00
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