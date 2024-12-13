Джазовый вечер на Невском проспекте

Приглашаем вас на захватывающий джазовый вечер в легендарном джаз-клубе на Невском. В этот вечер мы предлагаем вам уникальное сочетание живого джаза и исторического кино.

Программа:

Вас ждут выступления актуальных джазовых музыкантов со всего мира. В клубе Police Station будут играть как известные американские артисты, так и талантливые петербуржцы. Но это еще не все!

Мы также предлагаем особую программу, посвященную джазовым произведениям, которые оставили свой след в первых советских кинокартинах. Погрузитесь в атмосферу золотой эры джаза, наслаждаясь как современными исполнениями, так и мелодиями, которые вдохновили джазменов прошлых лет.