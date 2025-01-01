Симфония Undertale + Deltarune. Оркестр CAGMO

Меню
Симфония Undertale и Deltarune: оркестр CAGMO в КЦ ЗИЛ

Приглашаем вас на уникальный концерт оркестра CAGMO, посвященный звуковым мирам видеоигр Undertale и Deltarune. Это выдающееся событие состоится в культурном центре ЗИЛ, где вы сможете насладиться великолепными аранжировками и игрой профессиональных музыкантов.

Музыка, вдохновленная играми

Спектакль основан на оригинальных композициях Тоби Фоксa, создателя этих культовых игр. Саундтреки Undertale и Deltarune завораживают своей мелодичностью и глубиной, помогая погрузиться в очаровательные и порой мрачные миры, полные приключений и неожиданных поворотов.

Что вас ждет на концерте

Вы услышите:

  • знаковые музыкальные произведения из обеих игр;
  • уникальные аранжировки, созданные специально для оркестра;
  • захватывающее исполнение живой музыки высокопрофессиональными музыкантами.

Это отличный способ окунуться в атмосферу любимых игр и насладиться музыкой в исполнении талантливых артистов.

Дополнительная информация

Концерт будет интересен не только поклонникам игр, но и любителям великолепной музыки в целом. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как мероприятие обещает собрать полный зал!

Январь
29 января четверг
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3500 ₽

