Симфония Undertale + Deltarune. Оркестр CAGMO

Приглашаем вас на уникальный концерт оркестра CAGMO, посвященный звуковым мирам видеоигр
Undertale и
Deltarune. Это выдающееся событие состоится в культурном центре ЗИЛ, где вы сможете насладиться великолепными аранжировками и игрой профессиональных музыкантов.
Спектакль основан на оригинальных композициях Тоби Фоксa, создателя этих культовых игр. Саундтреки
Undertale и
Deltarune завораживают своей мелодичностью и глубиной, помогая погрузиться в очаровательные и порой мрачные миры, полные приключений и неожиданных поворотов.
Вы услышите:
Это отличный способ окунуться в атмосферу любимых игр и насладиться музыкой в исполнении талантливых артистов.
Концерт будет интересен не только поклонникам игр, но и любителям великолепной музыки в целом. Рекомендуем заранее приобрести билеты, так как мероприятие обещает собрать полный зал!