Спектакль «Самая красивая девушка в городе» в The Hat Bar Moscow

В баре The Hat Bar Moscow пройдет спектакль «Самая красивая девушка в городе» в жанре site-specific, где пространство активно участвует в сценическом диалоге. Зритель станет гостем заведения, в который заглянул автор Хэнк, чтобы рассказать свою историю.

Сюжет и атмосферa

В центре сюжета — современный человек, рассматривающий свои надежды и мечты о том, как изменить мир. Это история о нашей жизни без прикрас и пафоса, поданная с тонким юмором и любовью к реальности. Спектакль наполнен эстетикой грязного блюза, маргинальной литературы и постмодернизма.

Литературная основа

Авторские тексты, легшие в основу спектакля, написаны известными литераторами: Ч. Буковки, А. Володиным, Т. Уэйтсом, Б. Новиком, М. Жванецким и С. Довлатовым.

Длительность

Спектакль продлится один час без антракта, что позволит зрителям полностью погрузиться в атмосферу представления.