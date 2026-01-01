Оповещения от Киноафиши
Инна Вальтер
О концерте

Сольный концерт Инны Вальтер

Приготовьтесь к увлекательному концерту Инны Вальтер с новой программой «На гульки». Этот вечер обещает быть наполненным энергией, задором и отличным настроением! Певица представит свои самые зажигательные песни, которые заставят вас двигаться в такт и не оставят равнодушными ни одного зрителя.

На концерте прозвучат авторские хиты Инны Вальтер: «На гульки», «Корона», «Кабала», «Женская интуиция», «Лети». Эти композиции суммарно набрали более 700 миллионов просмотров в интернете, что свидетельствует о любви и поддержке поклонников.

Талант Инны Вальтер

Инна Вальтер — отечественная певица в жанре эстрады и шансона, которая покорила миллионы слушателей благодаря своим авторским песням и уникальному тембру голоса. Она активно общается со своей аудиторией, проводит живые концерты и радует поклонников новыми композициями. Каждое выступление Инны — это всегда живой звук, более двух часов популярных и новых песен, а также отличный повод для встречи с друзьями!

Почему стоит посетить концерт

Концерт Инны Вальтер — это не только возможность насладиться музыкой, но и отличный способ отключиться от повседневных забот и зарядиться положительными эмоциями на всю осень. Готовьтесь танцевать и наслаждаться атмосферой! Длительность концерта составит 120-150 минут. Обратите внимание на возрастное ограничение — 6+.

В других городах
Март
Апрель
Май
17 марта вторник
19:00
Уфимский ГДК Уфа, просп. Октября, 137
от 1800 ₽
16 апреля четверг
19:00
Пермский ДК железнодорожников Пермь, Локомотивная, 1
от 1900 ₽
26 апреля воскресенье
18:00
Воронежский ДК железнодорожников Воронеж, Никитинская, 1
от 2000 ₽
2 мая суббота
18:00
Окружной дом офицеров Екатеринбург, Первомайская, 27
от 2100 ₽

В ближайшие дни

Гузель Уразова. Кабатланмас
6+
Эстрада
Гузель Уразова. Кабатланмас
10 марта в 19:00 ДК «Моторостроитель»
от 900 ₽
Stand Up Елизавета Варвара Аранова
18+
Юмор
Stand Up Елизавета Варвара Аранова
21 марта в 19:00 Уфимский ГДК
от 1300 ₽
Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром
6+
Живая музыка
Шоу саундтреков при свечах. Россия vs Hollywood с ACO-оркестром
21 марта в 19:00 Конгресс-холл «Торатау»
от 2100 ₽
