Сольный концерт Инны Вальтер

Приготовьтесь к увлекательному концерту Инны Вальтер с новой программой «На гульки». Этот вечер обещает быть наполненным энергией, задором и отличным настроением! Певица представит свои самые зажигательные песни, которые заставят вас двигаться в такт и не оставят равнодушными ни одного зрителя.

На концерте прозвучат авторские хиты Инны Вальтер: «На гульки», «Корона», «Кабала», «Женская интуиция», «Лети». Эти композиции суммарно набрали более 700 миллионов просмотров в интернете, что свидетельствует о любви и поддержке поклонников.

Талант Инны Вальтер

Инна Вальтер — отечественная певица в жанре эстрады и шансона, которая покорила миллионы слушателей благодаря своим авторским песням и уникальному тембру голоса. Она активно общается со своей аудиторией, проводит живые концерты и радует поклонников новыми композициями. Каждое выступление Инны — это всегда живой звук, более двух часов популярных и новых песен, а также отличный повод для встречи с друзьями!

Почему стоит посетить концерт

Концерт Инны Вальтер — это не только возможность насладиться музыкой, но и отличный способ отключиться от повседневных забот и зарядиться положительными эмоциями на всю осень. Готовьтесь танцевать и наслаждаться атмосферой! Длительность концерта составит 120-150 минут. Обратите внимание на возрастное ограничение — 6+.