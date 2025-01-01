Быстрые свидания

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О концерте/спектакле

Комедийно-романтическое шоу: Найди свою любовь с юмором!

Приглашаем вас на уникальное комедийно-романтическое шоу, где одинокие сердца смогут найти друг друга, а комики с остроумием прокомментируют каждое свидание! Это не просто вечер знакомств — это настоящее приключение, полное смеха и неожиданных поворотов.

Как проходит шоу?

На каждом свидании участникам отводится всего несколько минут, чтобы произвести впечатление друг на друга. В финале пара решает, был ли "мэтч" или это всего лишь веселое и неловкое знакомство. Такое сочетание романтики и комедии, безусловно, подарит незабываемые эмоции!

Не упустите возможность!

Хотите стать частью этого увлекательного процесса? Приходите пораньше и захватите для своей пары что-нибудь милое или забавное. Это не только разрядит обстановку, но и сделает ваше участие в шоу еще более ярким!

Интересные факты о шоу

  • Каждое свидание — это уникальная история, полная эмоций и неожиданных поворотов.
  • Комики, участвующие в шоу, известны своим остроумием и харизмой.
  • Шоу пользуется популярностью и привлекает зрителей разных возрастов.

Не упустите шанс стать частью этого необычного опыта — приходите и, возможно, именно вы найдете свою вторую половинку!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
20:00 от 600 ₽

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