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Manhunt Tour: Sigil, Ocean In My Bath, Злое, Glioblastoma
Киноафиша Manhunt Tour: Sigil, Ocean In My Bath, Злое, Glioblastoma

Manhunt Tour: Sigil, Ocean In My Bath, Злое, Glioblastoma

16+
Возраст 16+

О концерте

Мощь музыкального фронта в Новосибирске

Мессия deathcore, группа Sigil из Иркутска, ныне обосновавшаяся в Санкт-Петербурге, готова впечатлить новосибирских зрителей своей уникальной энергией. В этот раз она выступит в компании пермских музыкантов из группы Ocean In My Bath. Ожидайте огненное представление, полное мрачной эстетики и мощных риффов.

Поддержка от лучших

Артистов поддержат местные исполнители: злой хардкор из Барнаула, группа ЗЛОЕ, и брутал-дэз-метал коллектив Glioblastoma из Красноярска. Это создает дополнительный контекст и атмосферу для вечера, который обещает быть незабываемым.

Организационная информация

Концерт состоится 13 октября в клубе «Цоколь» по адресу: улица Вокзальная Магистраль, 16. Начало мероприятия назначено на 19:00, при этом двери клуба открываются в 18:30.

Обратите внимание, что событие предназначено для зрителей старше 16 лет. Не упустите возможность увидеть живое выступление одной из самых ярких групп на российской музыкальной сцене!

Купить билет на концерт Manhunt Tour: Sigil, Ocean In My Bath, Злое, Glioblastoma

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В других городах
Октябрь
13 октября вторник
19:30
Арт-пространство «Цоколь» Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16
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