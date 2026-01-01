Manhunt Tour: Sigil, Ocean In My Bath, Злое, Glioblastoma

Мощь музыкального фронта в Новосибирске

Мессия deathcore, группа Sigil из Иркутска, ныне обосновавшаяся в Санкт-Петербурге, готова впечатлить новосибирских зрителей своей уникальной энергией. В этот раз она выступит в компании пермских музыкантов из группы Ocean In My Bath. Ожидайте огненное представление, полное мрачной эстетики и мощных риффов.

Поддержка от лучших

Артистов поддержат местные исполнители: злой хардкор из Барнаула, группа ЗЛОЕ, и брутал-дэз-метал коллектив Glioblastoma из Красноярска. Это создает дополнительный контекст и атмосферу для вечера, который обещает быть незабываемым.

Организационная информация

Концерт состоится 13 октября в клубе «Цоколь» по адресу: улица Вокзальная Магистраль, 16. Начало мероприятия назначено на 19:00, при этом двери клуба открываются в 18:30.

Обратите внимание, что событие предназначено для зрителей старше 16 лет. Не упустите возможность увидеть живое выступление одной из самых ярких групп на российской музыкальной сцене!