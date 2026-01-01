Абонемент № 26А (3 концерта)

Концерт джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» в Новосибирске

Не упустите возможность насладиться живой музыкой на концерте джаз-оркестра «Сибирский диксиленд». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей джаза.

На сцене вы сможете услышать произведения известных композиторов, таких как Стрэйнхорн, Манчини, Уоллер, Юманс и Брукс. Это отличный шанс насладиться как классическими, так и современными джазовыми композициями.

Ведущая и лектор

В роли ведущей выступит Наталья Ермакова, известный музыковед и лектор, которая поможет зрителям глубже понять тонкости исполнения и контекст представленных произведений.

Зачем идти?

Концерт будет интересен не только опытным меломанам, но и тем, кто только начинает знакомство с миром джаза. Атмосфера, созданная музыкантами и зрителями, позволит вам открыть новые грани этого уникального жанра.

Помните, что музыка — это не просто набор звуков, а целый мир эмоций и переживаний. Приходите открыть этот мир вместе с нами!