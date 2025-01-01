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Маршрут перестроен
Билеты от 1000₽
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Спектакль Маршрут перестроен

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия «Маршрут перестроен» на сцене Москонцерт-холла

Каждый из нас хоть раз задавал себе вопрос: «А что, если все бросить и начать жизнь сначала?» Эта тема становится центральной в комедии «Маршрут перестроен». Герои спектакля выходят из своей зоны комфорта и отправляются в захватывающее путешествие на поиски настоящего счастья.

О чем спектакль?

«Маршрут перестроен» — это не просто комедия о забавных ситуациях. Это глубокое исследование моральных норм и наших поступков. Герои сталкиваются с различными вызовами, которые заставляют их переосмыслить свои ценности и выборы. Спектакль поднимает важные вопросы о том, как мы принимаем решения и как они влияют на нашу жизнь.

Интересные факты

  • Спектакль написан известным драматургом, чьи работы всегда находят отклик у зрителей.
  • В «Маршрут перестроен» задействованы популярные актеры, которые уже успели завоевать сердце публики.
  • Комедия сочетает в себе элементы драмы, что делает сюжет еще более увлекательным и многослойным.

Почему стоит посетить?

Если вы ищете спектакль, который заставит задуматься и одновременно подарит хорошее настроение, «Маршрут перестроен» — идеальный выбор. Комедия о поиске счастья и смысла жизни обязательно найдет отклик в сердцах зрителей. Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 2000 ₽
15 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 1000 ₽

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