Записки сумасшедшего
Киноафиша Записки сумасшедшего

Спектакль Записки сумасшедшего

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 90 минут
Возраст 12+
О спектакле

Записки сумасшедшего: маленький человек в большом мире. Спектакль Арины Бессергеневой в Театре Гоголя

Представляем новый спектакль молодого режиссера Арины Бессергеневой, созданный в рамках лаборатории «Гоголь. 215». Эта работа продолжает исследовать тему маленького человека в огромном и неприветливом мире, где важнее материальные ценности и социальный статус.

Сюжет и идеи

В центре сюжета — Аксентий Поприщин, мелкий чиновник, безнадежно влюбленный в дочку директора департамента. Не в силах принять реальность, Поприщин теряет рассудок и решает провозгласить себя королём Испании — так он надеется стать достойным своей избранницы.

Мысли режиссера

Арина Бессергенева делится своими размышлениями о спектакле: «Самое важное для меня в этом материале — исследование того, как человек перестает бояться быть самим собой. В каждом из нас живут две личности: одна боится всего, другая требует жесткости и настойчивости. Мы постоянно контролируем себя, сложно адекватно ответить на хамство или сказать «нет». Мы забываем защищать себя, и это важно — чтобы главный герой смог отстоять свою честь и достоинство».

Спектакль осуществляется при поддержке компании «МТС Live». Не упустите возможность увидеть эту глубокую и актуальную историю о борьбе за личные идеалы в нашем мире.

Режиссер
Арина Бессергенева
В ролях
Евгений Пуцыло
Мария Макурина
Александр Груздев
Александр Груздев
Егор Попов
Ольга Добрина

Декабрь
Январь
Февраль
20 декабря суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
3 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
16 января пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
31 января суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
13 февраля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
26 февраля четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

