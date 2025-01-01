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Маленький лорд Фаунтлерой
Билеты от 1100₽
Киноафиша Маленький лорд Фаунтлерой

Спектакль Маленький лорд Фаунтлерой

Известная история про маленького буржуа
Постановка
МОСТ 6+
Продолжительность 1 час 55 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1100₽

О концерте/спектакле

История о том, как дети способны изменить взрослых

Это трогательная история о том, как искренность и бескорыстие ребёнка способны изменить взгляды взрослых и вернуть им забытые стремления к добру и справедливости. Основанный на повести Френсис Бёрнетт, этот спектакль переносит нас в мир маленького лорда, американского мальчика, который становится наследником своего деда — английского графа.

Совсем не детские темы
Хотя спектакль по своей сути предназначен для детей, он поднимает важные и глубокие вопросы, которые будут интересны не только малышам, но и взрослым. В инсценировке театра МОСТ роль главного героя исполняют ровесники персонажа — Тимофей Шубин и Илья Покровский. Ожидается, что это спектакль, который понравится всей семье.

Режиссер
Евгений Славутин
В ролях
Василий Коковин
Артем Верголасов
Лариса Любимова
Евгения Явтушенко
Александр Лисицин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
МОСТ Москва, Б.Садовая, 6
15:00 от 1100 ₽

Фотографии

Маленький лорд Фаунтлерой Маленький лорд Фаунтлерой Маленький лорд Фаунтлерой Маленький лорд Фаунтлерой Маленький лорд Фаунтлерой Маленький лорд Фаунтлерой

В ближайшие дни

12+
Сертификат
16 сентября в 12:00 Театр им. Булгакова
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