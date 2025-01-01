Спектакль Маленький лорд Фаунтлерой

История о том, как дети способны изменить взрослых

Это трогательная история о том, как искренность и бескорыстие ребёнка способны изменить взгляды взрослых и вернуть им забытые стремления к добру и справедливости. Основанный на повести Френсис Бёрнетт, этот спектакль переносит нас в мир маленького лорда, американского мальчика, который становится наследником своего деда — английского графа.

Совсем не детские темы

Хотя спектакль по своей сути предназначен для детей, он поднимает важные и глубокие вопросы, которые будут интересны не только малышам, но и взрослым. В инсценировке театра МОСТ роль главного героя исполняют ровесники персонажа — Тимофей Шубин и Илья Покровский. Ожидается, что это спектакль, который понравится всей семье.