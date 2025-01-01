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Иллюзии любви
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Спектакль Иллюзии любви

Постановка
Театр комедии им. Акимова 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Пьеса Сомерсета Моэма в Театре комедии им. Акимова

Театр комедии имени Н.П. Акимова представляет новую постановку пьесы «Круг» Сомерсета Моэма — одного из самых востребованных драматургов XX века. «Иллюзии любви» — первая постановка на сцене театра Комедии им. Акимова знаменитой пьесы Моэма, которая исследует сложные переплетения человеческих чувств и общественных норм. В этой пьесе сталкиваются два поколения одной семьи, что поднимает вечные темы любви и морали.

Сюжет:

История начинается с того, что женщина решает оставить мужа ради новой любви. В первом случае это делает мать, Леди Китти, во втором — молодая жена, Элизабет. Оба случая приводят к тому, что мужья — лорд Чэмпион и его сын Арнольд — остаются один на один с болью и разочарованием.

Все герои, включая беглянку и её любовника, встречаются в старинном замке. Встреча в замке становится кульминацией конфликта между моралью и естественными чувствами.

Темы и Метафоры:

Пьеса Моэма насыщена английскими темами, такими как семейные конфликты и проклятия старинного замка. Каждая деталь имеет глубокий смысл:

  • Антикварная мебель и быт символизируют Англию.
  • Сад представляет собой оазис свободы и любовных признаний.
  • Франция — страна мечты, куда бегут влюбленные.
  • Италия — финальный этап, где завершается комедия.

Круг в пьесе является метафорой как сцены, так и общества, где все герои играют свои роли и носят маски. Игра в бридж на фоне интриг служит символом этих социальных ограничений.

Основные вопросы:

  • Могут ли чувства победить мораль?
  • Сможет ли кто-то вырваться из этого замкнутого круга?
  • Или всё это — лишь иллюзии любви?

Постановка Татьяны Казаковой обещает быть насыщенной и многослойной, раскрывая все сложности человеческих отношений и социальных ожиданий.

Режиссер
Татьяна Казакова
В ролях
Константин Воробьев
Михаил Сливников
Андрей Толшин
Денис Зайцев
Ирина Мазуркевич

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 17 сентября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 19 октября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 1 ноября
Театр комедии им. Акимова Санкт-Петербург, Невский просп., 56
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Иллюзии любви

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