Спектакль Пушкин. Дорожные истории

Нетипичный спектакль по Пушкину

Часть I: Станционный смотритель

Эта часть спектакля основана на одноимённой повести из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина. Режиссёр Светлана Князева предлагает зрителям задуматься о вечном конфликте отцов и детей, поиске романтической любви и счастья, несмотря на возможные жертвы. История исследует человеческую настойчивость и смирение, способность прощать и идти до конца.

Часть II: Граф Нулин

Вторая часть спектакля, поставленная Сергеем Морозовым, представляет собой анекдот в одном действии. Изящная поэма Пушкина, написанная «в два утра», оживает на сцене как затейливая музыкальная шкатулка. Лёгкая ирония и острый юмор переплетаются с поэзией ночных грёз и прозой утренней реальности. Граф, вернувшийся из-за границы, случайно оказывается в усадьбе, где скучает молодая замужняя красавица. Влюблённый, он жаждет тайной встречи, но история, как и всегда у Пушкина, полна неожиданных поворотов.

Музыкальное сопровождение

Спектакль украшен вокальными номерами, в которых звучат старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярной оперетты.

Приходите насладиться атмосферой пушкинской эпохи и проникнуться глубиной и юмором его произведений.