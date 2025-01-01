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Пушкин. Дорожные истории
Киноафиша Пушкин. Дорожные истории

Спектакль Пушкин. Дорожные истории

Постановка
Театр на Литейном 12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Нетипичный спектакль по Пушкину

Часть I: Станционный смотритель

Эта часть спектакля основана на одноимённой повести из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина. Режиссёр Светлана Князева предлагает зрителям задуматься о вечном конфликте отцов и детей, поиске романтической любви и счастья, несмотря на возможные жертвы. История исследует человеческую настойчивость и смирение, способность прощать и идти до конца.

Часть II: Граф Нулин

Вторая часть спектакля, поставленная Сергеем Морозовым, представляет собой анекдот в одном действии. Изящная поэма Пушкина, написанная «в два утра», оживает на сцене как затейливая музыкальная шкатулка. Лёгкая ирония и острый юмор переплетаются с поэзией ночных грёз и прозой утренней реальности. Граф, вернувшийся из-за границы, случайно оказывается в усадьбе, где скучает молодая замужняя красавица. Влюблённый, он жаждет тайной встречи, но история, как и всегда у Пушкина, полна неожиданных поворотов.

Музыкальное сопровождение

Спектакль украшен вокальными номерами, в которых звучат старинные русские песни, романсы XIX века и фрагменты популярной оперетты.

Приходите насладиться атмосферой пушкинской эпохи и проникнуться глубиной и юмором его произведений.

Режиссер
Светлана Князева
В ролях
Игорь Ключников
Вадим Бочанов
Александр Федоров
Виктория Чумак

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 22 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Пушкин. Дорожные истории Пушкин. Дорожные истории

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