Спектакль Игроки

Режиссер Юлия Горбачевская
О спектакле

Страсть к игре: спектакль «Игроки» по Гоголю

«Игроки» — это иммерсивный спектакль, созданный по произведению Николая Гоголя. Он рассказывает о людях, для которых азарт становится образом жизни. Главный герой уверен, что одна удачная ставка способна изменить его судьбу: принести деньги, свободу и любовь. Однако веря в свою удачу, он не замечает, как теряет контроль над ситуацией.

В этом мире каждый участник играет свою роль. Каждое движение может оказаться частью обмана, а доверие — просто фокусом тщательно выстроенной игры. Деньги здесь не главное. На самом деле настоящая ставка — это человеческие слабости, амбиции и стремление получить всё сразу.

Зритель становится не просто наблюдателем, а активным участником действия. Он видит, как азарт переворачивает жизни людей, предоставляя возможность стать инструментом чужой игры. Граница между правдой и иллюзией стирается, а правила меняются на глазах зрителей.

Спектакль «Игроки» — это история о соблазне лёгкой победы и о цене, которую приходится платить за стремление выиграть любой ценой. В финале зрителя ждёт развязка, которая покажет, кто действительно становится победителем, а кто теряет гораздо больше, чем ожидал.

Май
Июнь
30 мая суббота
16:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
6 июня суббота
16:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
13 июня суббота
16:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽
27 июня суббота
16:00
Tap & Barrel Pub Москва, Б.Дмитровка, 13
от 3000 ₽

