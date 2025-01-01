Спектакль Щелкунчик. Несказка

Меню
Новая опера им. Колобова 12+
Возраст 12+
Новая интерпретация «Щелкунчика» в Опере Колобова

Музыкальный руководитель и дирижер Антон Торбеев представляет новую версию легендарного балета Петра Ильича Чайковского. Вместе с хореографом-постановщиком Павлом Глуховым и командой авторов, которые включают Татьяну Белову, они взглянули на классический сюжет с неожиданных ракурсов.

Современные герои

Эта интерпретация отвергает традиционное представление «Щелкунчика» как детского и сказочного. Вместо этого сюжет сосредоточен на обычных людях с их волнениями и тревогами. Мы увидим историю о наивности молодости, разочарованиях взросления и вновь обретенной надежде.

Психологическая драма через танец

Как и в предыдущей работе Павла Глухова – прорывной «Свадебке», сюжет обретает глубину благодаря содержанию психологической драмы, представленному языком современного танца. Изменяются место и время действия, а система персонажей трансформируется: Щелкунчик и Дроссельмейер становятся юной и повзрослевшей версией одного и того же героя.

Творческая команда

Сценографию создаст Лариса Ломакина, костюмы разработает Светлана Тегин, а художественное освещение обеспечит Татьяна Мишина. Видеохудожник Ася Мухина добавит визуальных эффектов, создавая уникальную атмосферу.

Приготовьтесь к захватывающему переводу классики, который расскажет о том, что действительно важно для современных зрителей.

Февраль
Март
20 февраля пятница
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽
21 февраля суббота
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽
22 февраля воскресенье
18:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽
23 февраля понедельник
17:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽
11 марта среда
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 1600 ₽
12 марта четверг
19:00
Новая опера им. Колобова Москва, Каретный Ряд, 3, стр. 2, сад «Эрмитаж»
от 1600 ₽

