Спектакль Щелкунчик. Несказка

Новая интерпретация «Щелкунчика» в Опере Колобова

Музыкальный руководитель и дирижер Антон Торбеев представляет новую версию легендарного балета Петра Ильича Чайковского. Вместе с хореографом-постановщиком Павлом Глуховым и командой авторов, которые включают Татьяну Белову, они взглянули на классический сюжет с неожиданных ракурсов.

Современные герои

Эта интерпретация отвергает традиционное представление «Щелкунчика» как детского и сказочного. Вместо этого сюжет сосредоточен на обычных людях с их волнениями и тревогами. Мы увидим историю о наивности молодости, разочарованиях взросления и вновь обретенной надежде.

Психологическая драма через танец

Как и в предыдущей работе Павла Глухова – прорывной «Свадебке», сюжет обретает глубину благодаря содержанию психологической драмы, представленному языком современного танца. Изменяются место и время действия, а система персонажей трансформируется: Щелкунчик и Дроссельмейер становятся юной и повзрослевшей версией одного и того же героя.

Творческая команда

Сценографию создаст Лариса Ломакина, костюмы разработает Светлана Тегин, а художественное освещение обеспечит Татьяна Мишина. Видеохудожник Ася Мухина добавит визуальных эффектов, создавая уникальную атмосферу.

Приготовьтесь к захватывающему переводу классики, который расскажет о том, что действительно важно для современных зрителей.