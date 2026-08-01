Спектакль Мир русских былин

Приключения русских богатырей в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» стартует уникальная программа, посвященная подвигам русских богатырей. Это мероприятие основано на известных былинах и сказаниях и обещает стать захватывающим опытом для детей.

Встреча с Еремеем-гусляром

Юные зрители встретятся с Еремеем-гусляром, который расскажет о красоте и напевности русских былин. Ребята смогут не только послушать эти старинные рассказы, но и узнать о подвигах известных богатырей. Особым моментом станет возможность примерить настоящие богатырские доспехи и узнать их диковинные названия.

Испытания на пути к славе

На детях ждут волнующие испытания: нужно будет отыскать живую и мёртвую воду, не испугаться темной пещеры и встретиться со Змеем Горынычем. Уверены, что все участники смогут проявить смелость и стать настоящими героями своей истории.

Важные детали

Программа подойдет детям от 8 лет и продлится 60 минут. Обратите внимание, что нужно взять с собой сменную обувь!