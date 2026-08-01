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Мир русских былин
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мир русских былин

Спектакль Мир русских былин

Постановка
Дом сказок «Жили-были» 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Приключения русских богатырей в Доме сказок «Жили-Были»

В Доме сказок «Жили-Были» стартует уникальная программа, посвященная подвигам русских богатырей. Это мероприятие основано на известных былинах и сказаниях и обещает стать захватывающим опытом для детей.

Встреча с Еремеем-гусляром

Юные зрители встретятся с Еремеем-гусляром, который расскажет о красоте и напевности русских былин. Ребята смогут не только послушать эти старинные рассказы, но и узнать о подвигах известных богатырей. Особым моментом станет возможность примерить настоящие богатырские доспехи и узнать их диковинные названия.

Испытания на пути к славе

На детях ждут волнующие испытания: нужно будет отыскать живую и мёртвую воду, не испугаться темной пещеры и встретиться со Змеем Горынычем. Уверены, что все участники смогут проявить смелость и стать настоящими героями своей истории.

Важные детали

Программа подойдет детям от 8 лет и продлится 60 минут. Обратите внимание, что нужно взять с собой сменную обувь!

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Август
Сентябрь
Октябрь
15 августа суббота
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
19 августа среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
21 августа пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
11 сентября пятница
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
30 сентября среда
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
3 октября суббота
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
8 октября четверг
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
20 октября вторник
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
25 октября воскресенье
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽
29 октября четверг
16:30
Дом сказок «Жили-были» Москва, Измайловское ш., 73ж, Кремль в Измайлово
от 1000 ₽

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