Центр современного искусства Винзавод запускает новый проект «Зелено-Молодо», который пройдет с 26 июня по 2 августа. Фестиваль создаст уникальное пространство для музыкальных инди-коллективов и театральных объединений на летней сцене.
Фестиваль включает два основных блока: театральный и музыкальный. В рамках театральной программы зрителей ждут детские спектакли для всех возрастов, что делает это событие идеальным для всей семьи.
Покупая билет на фестиваль, зрители могут воспользоваться эксклюзивными скидками от резидентов ЦСИ Винзавод. Например, кафе «Хитрые Люди» предлагает бесплатный лимонад, цветочная мастерская Bloom – скидку 10% до конца июля, а бренд аксессуаров для собак Staya – 10% на продукцию и бесплатную гравировку на номерник.
Одним из центральных событий фестиваля станет спектакль под руководством режиссера Эрнеста Маторкина. Он рассказывает: «Этот спектакль состоит из песен и текстов – музыки, которая сформировала то, как я слышу этот мир. Для меня она не ограничивается языком или жанром. Важно, как музыка проходит путь от автора к драматическим актерам, которые выражают ее в своем исполнении». Спектакль становится данью уважения музыке и людям, её создающим.
На протяжении 19 лет ЦСИ Винзавод является ведущей институцией по поддержке и развитию искусства. Здесь работают галереи, мастерские художников и выставочные пространства в исторических залах, а также реализуются масштабные проекты в области искусства.