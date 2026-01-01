Зелено-Молодо: Новый театральный фестиваль в ЦСИ «ВИнзавод»

Центр современного искусства Винзавод запускает новый проект «Зелено-Молодо», который пройдет с 26 июня по 2 августа. Фестиваль создаст уникальное пространство для музыкальных инди-коллективов и театральных объединений на летней сцене.

Театральная программа

Фестиваль включает два основных блока: театральный и музыкальный. В рамках театральной программы зрителей ждут детские спектакли для всех возрастов, что делает это событие идеальным для всей семьи.

Скидки и специальные предложения

Покупая билет на фестиваль, зрители могут воспользоваться эксклюзивными скидками от резидентов ЦСИ Винзавод. Например, кафе «Хитрые Люди» предлагает бесплатный лимонад, цветочная мастерская Bloom – скидку 10% до конца июля, а бренд аксессуаров для собак Staya – 10% на продукцию и бесплатную гравировку на номерник.

Постановка «Этот спектакль состоит из песен и текстов»

Одним из центральных событий фестиваля станет спектакль под руководством режиссера Эрнеста Маторкина. Он рассказывает: «Этот спектакль состоит из песен и текстов – музыки, которая сформировала то, как я слышу этот мир. Для меня она не ограничивается языком или жанром. Важно, как музыка проходит путь от автора к драматическим актерам, которые выражают ее в своем исполнении». Спектакль становится данью уважения музыке и людям, её создающим.

Центр современного искусства Винзавод

На протяжении 19 лет ЦСИ Винзавод является ведущей институцией по поддержке и развитию искусства. Здесь работают галереи, мастерские художников и выставочные пространства в исторических залах, а также реализуются масштабные проекты в области искусства.