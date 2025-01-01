Меню
Игра интересов
Билеты от 0₽
Киноафиша Игра интересов

Спектакль Игра интересов

Постановка
РАМТ 18+
Продолжительность 2 часа 15 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О спектакле

«Игра интересов» и «Конец пути» в постановке Алексея Борина

В новом спектакле театра, поставленном Алексеем Бориным, зрители смогут увидеть уникальное соединение двух выдающихся произведений — «Игра интересов» Хасинто Бенавенте и «Конец пути» Роберта Шерриффа. Это не просто театральная премьера, а эксперименты, которые открывают новый взгляд на драматургию.

О спектакле

Хасинто Бенавенте, лауреат Нобелевской премии по литературе, известен своими остросоциальными темами, которые он мастерски сочетает с юмором. Его «Игра интересов» считается одной из самых известных пьес испанского театра, и она удивительным образом контрастирует с серьёзной и трагичной атмосферой драмы «Конец пути» Шерриффа, погружающей зрителя в реалии окопной жизни Первой мировой войны.

Как это работает?

Алексей Бородин создает новый временной сюжет, который объединяет элементы фарса и драмы. Это позволяет не только расшифровать сложные человеческие отношения и их последствия, но и добавить неожиданные повороты, которые делают спектакль интригующим и зрелищным.

Интересные факты

Зрители узнают, что Бенавенте не только вписал имена героев в испанскую культурную историю, но и заложил основы для более поздних театральных традиций, таких как комедия дель-арте. А Шеррифф, в свою очередь, стал важной фигурой, освещающей тёмные стороны войны через личные драмы.

Приходите и узнайте, как завуалированные смыслы переплетаются на сцене, создавая уникальное театральное событие!

Декабрь
Январь
Февраль
26 декабря пятница
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
16 января пятница
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 800 ₽
30 января пятница
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 800 ₽
13 февраля пятница
19:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 800 ₽

