Щелкунчик
Щелкунчик

Спектакль Щелкунчик

Бережное переосмысление классического балетного наследия
Постановка
Кремлевский дворец
Режиссер Андрей Петров
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Балет «Щелкунчик» в постановке Андрея Петрова

Балет «Щелкунчик» в интерпретации Андрея Петрова, созданный в 1993 году для театра Кремлевский балет, воплощает тонкое сочетание классической традиции и новаторского прочтения. Постановка сохраняет уважение к первоисточнику — сказке Гофмана и музыке Чайковского — но обогащает их философскими и гуманистическими акцентами, привнося свежий взгляд на знакомую историю.

Возвращение к корням Гофмана
Хореограф Андрей Петров черпает вдохновение из фантастической глубины произведений Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Его интерпретация выходит за пределы привычного рождественского волшебства, представляя «Щелкунчика» как историю взросления души, наполненную надеждой, первыми ощущениями любви и смелостью в борьбе за счастье. Сюжет, разворачивающийся на фоне сказочных сражений и оживших кукол, раскрывается как философская повесть о внутренней трансформации и преодолении зла.

Хореография и стиль
Постановка соединяет язык классического танца с элементами гротеска, что придает спектаклю особую изящную ироничность. Этот подход позволяет передать уникальный фантастический мир Гофмана, создавая на сцене атмосферу, где реальность переплетается с воображением.

Театральное наследие и современность
Постановка Андрея Петрова отражает миссию театра Кремлевский балет — бережное сохранение классических традиций с их творческим переосмыслением. С момента премьеры спектакль стал одной из знаковых работ театра, выдержав более 300 представлений.

Музыкальное сопровождение
Балет исполняется в сопровождении Симфонического оркестра радио Орфей, что подчеркивает величие музыки Чайковского и усиливает эмоциональное воздействие спектакля на зрителей.

Балет «Щелкунчик» Андрея Петрова продолжает радовать зрителей всех возрастов, оставаясь актуальным и глубоким благодаря своей универсальной теме — борьбе за счастье и стремлению к любви.

12 октября
Кремлевский дворец Москва, Кремль
14 декабря
Кремлевский дворец Москва, Кремль
