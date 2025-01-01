Спектакль Свидание с собой

Авторский иммерсивный спектакль в Москве

Приглашаем вас на уникальный перфоманс «Свидание с собой», где вы станете единственным посетителем и актером в своем собственном пространстве. Это не просто спектакль, а глубокий диалог с самим собой, где режиссером выступаете вы.

Ваш выбор – ваши правила

В этом спектакле вы самостоятельно решаете, занять ли место на сцене или в зрительном зале. Каждое выступление [CAMERA] уникально, ведь оно разворачивается вокруг вас. Здесь нет строгих правил, за вами никто не наблюдает, и вы можете быть абсолютно собой.

Кульминация и магия

В самой кульминационной точке вы получите удивительное открытие. Обратите внимание на магию времени начала спектакля – загадывайте желание и мечтайте! Ваши мечты обязательно сбудутся. Продолжительность спектакля – ровно 1 час 1 минута.

Важная информация для зрителей

Пожалуйста, приходите в комфортной одежде.

Не опаздывайте! Мы не можем гарантировать проведение спектакля в случае опоздания более чем на 10 минут.

Возврат билетов возможен не позже, чем за 3 дня до спектакля (работаем по ФЗ).

Как добраться

Поднимитесь на 56-й этаж. На этаже поверните направо, и вы увидите вывеску [CAMERA] и красные шторы. Заходите за них и ожидайте проводника. Эта процедура займет не более 7 минут.