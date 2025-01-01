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Свидание с собой
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Спектакль Свидание с собой

16+
Продолжительность 1 час 1 минута
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Авторский иммерсивный спектакль в Москве

Приглашаем вас на уникальный перфоманс «Свидание с собой», где вы станете единственным посетителем и актером в своем собственном пространстве. Это не просто спектакль, а глубокий диалог с самим собой, где режиссером выступаете вы.

Ваш выбор – ваши правила

В этом спектакле вы самостоятельно решаете, занять ли место на сцене или в зрительном зале. Каждое выступление [CAMERA] уникально, ведь оно разворачивается вокруг вас. Здесь нет строгих правил, за вами никто не наблюдает, и вы можете быть абсолютно собой.

Кульминация и магия

В самой кульминационной точке вы получите удивительное открытие. Обратите внимание на магию времени начала спектакля – загадывайте желание и мечтайте! Ваши мечты обязательно сбудутся. Продолжительность спектакля – ровно 1 час 1 минута.

Важная информация для зрителей

  • Пожалуйста, приходите в комфортной одежде.
  • Не опаздывайте! Мы не можем гарантировать проведение спектакля в случае опоздания более чем на 10 минут.
  • Возврат билетов возможен не позже, чем за 3 дня до спектакля (работаем по ФЗ).

Как добраться

Поднимитесь на 56-й этаж. На этаже поверните направо, и вы увидите вывеску [CAMERA] и красные шторы. Заходите за них и ожидайте проводника. Эта процедура займет не более 7 минут.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 от 9000 ₽ 21:00 от 9000 ₽
27 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 19:30 21:00
31 июля
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 20:30
9 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00
14 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 от 9000 ₽ 21:00 от 9000 ₽
16 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 от 9000 ₽ 21:00 от 9000 ₽
17 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 от 9000 ₽ 21:00 от 9000 ₽
22 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 от 9000 ₽ 21:00 от 9000 ₽
23 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
19:00
24 августа
Пространство Camera Москва, Сретенский б-р, 6/1, стр. 1
18:00 от 9000 ₽ 19:30 от 9000 ₽ 21:00 от 9000 ₽

Фотографии

Свидание с собой Свидание с собой Свидание с собой Свидание с собой

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