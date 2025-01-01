Спектакль Свидание с собой

Приглашаем вас на уникальный перфоманс «Свидание с собой», где вы станете единственным посетителем и актером в своем собственном пространстве. Это не просто спектакль, а глубокий диалог с самим собой, где режиссером выступаете вы.
В этом спектакле вы самостоятельно решаете, занять ли место на сцене или в зрительном зале. Каждое выступление [CAMERA] уникально, ведь оно разворачивается вокруг вас. Здесь нет строгих правил, за вами никто не наблюдает, и вы можете быть абсолютно собой.
В самой кульминационной точке вы получите удивительное открытие. Обратите внимание на магию времени начала спектакля – загадывайте желание и мечтайте! Ваши мечты обязательно сбудутся. Продолжительность спектакля – ровно 1 час 1 минута.
Поднимитесь на 56-й этаж. На этаже поверните направо, и вы увидите вывеску [CAMERA] и красные шторы. Заходите за них и ожидайте проводника. Эта процедура займет не более 7 минут.