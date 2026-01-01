Игорь Бутман 65. Гала-концерт

Гала-вечер в честь Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге

Народный артист России, главный джазовый посол страны и художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман отметит 65-летие масштабным гала-вечером.

На сцене вместе с Московским джазовым оркестром, который зарубежные критики называют «созвездием виртуозов», выступят специальные гости. Юбиляра будут поздравлять звезды мировой величины, ведущие российские джазмены, а также яркие молодые таланты. В этот вечер на одной сцене встретятся несколько поколений музыкантов, и каждый из них внесет свою уникальную ноту в это торжество.

Что ожидает зрителей?

Зрителей ждут эксклюзивные номера и уникальные совместные импровизации. Как всегда, атмосферу драйва и вдохновения обеспечит маэстро. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера, где каждый звук и каждый аккорд будут звучать в честь Игоря Бутмана.