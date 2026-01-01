Сектор Газа: 30 лет альбому «Газовая Атака». С образом и голосом Юрия Хоя

Концерт в честь 30-летия альбома «Газовая Атака»

12 декабря 2026 года в петербургском клубе А2 пройдет уникальное событие для поклонников группы «Сектор Газа» – концерт, посвященный юбилею легендарного альбома «Газовая Атака». На сцене прозвучат знаковые композиции коллектива, которые навсегда вписались в историю отечественной музыки.

Новая жизнь классических хитов «Сектора Газа»

В этот вечер зрителей ожидает уникальное сочетание современных технологий и живой энергетики музыкантов. Главной особенностью шоу станет оригинальный студийный голос Юрия Клинских (Хоя), использованный для всех вокальных партий. Его образ оживет на сцене благодаря синхронизации с видеорядом, что позволит зрителям вспомнить атмосферу настоящих концертов «Сектора Газа».

Программа концерта

В программе концерта – живое исполнение таких песен с альбома «Газовая Атака», как «Туман», «30 лет», «Твой Звонок» и «Life». Кроме того, в рамках двухчасового шоу слушатели смогут насладиться другими хитами Юрия Хоя. Музыкальное сопровождение обеспечат музыканты золотого состава «Сектора Газа», а также официальная трибьют-группа «Чёрный Вторник».

Дань уважения и памяти Юрию Клинских

Организаторы концерта отмечают: «Это не просто концерт. Мы хотим, чтобы каждый, кто придет, на эти два часа забыл о реальности и ощутил себя на концерте того самого «Сектора Газа», на который многие так и не успели попасть. Это дань уважения и памяти Юрию Клинских и его великому наследию».