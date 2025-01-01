7Б. День рождения группы

Концерт группы «7Б» в клубе «Космонавт»

22 марта группа «7Б» отметит свой день рождения большим сольным концертом в клубе «Космонавт». По традиции, зрители смогут насладиться праздничной программой, состоящей из самых популярных песен коллектива.

История группы

Группа «7Б» была основана 8 марта 2001 года, когда началась работа над их первым альбомом. С тех пор миллионы поклонников оценили их хиты, такие как «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна» и «Летим с войны». Каждый из этих треков стал неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

Успех и достижения

Дебютный альбом группы в 2001 году попал в ротацию на «Нашем Радио» и уже через неделю начал занимать верхние строчки музыкальных чартов. Хит «Молодые ветра» стал визитной карточкой «7Б». За время своего существования группа выпустила множество альбомов и приняла участие в различных сборниках.

К 15-летию «7Б» был выпущен документальный фильм «15 ветреных лет» и одноименная книга, а на 16-летие — новый альбом «Солнцу решать». Группа активно концертирует, участвует в фестивалях и collaborates с другими музыкантами.

Приглашаем на концерт!

Не упустите возможность увидеть любимую группу 22 марта в клубе «Космонавт» и насладиться всеми хитами «7Б» в живом исполнении!