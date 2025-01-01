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7Б. День рождения группы
Киноафиша 7Б. День рождения группы

7Б. День рождения группы

Интересный психологизм от авторов рок-хита «Молодые ветра» 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «7Б» в клубе «Космонавт»

22 марта группа «7Б» отметит свой день рождения большим сольным концертом в клубе «Космонавт». По традиции, зрители смогут насладиться праздничной программой, состоящей из самых популярных песен коллектива.

История группы

Группа «7Б» была основана 8 марта 2001 года, когда началась работа над их первым альбомом. С тех пор миллионы поклонников оценили их хиты, такие как «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна» и «Летим с войны». Каждый из этих треков стал неотъемлемой частью музыкальной культуры России.

Успех и достижения

Дебютный альбом группы в 2001 году попал в ротацию на «Нашем Радио» и уже через неделю начал занимать верхние строчки музыкальных чартов. Хит «Молодые ветра» стал визитной карточкой «7Б». За время своего существования группа выпустила множество альбомов и приняла участие в различных сборниках.

К 15-летию «7Б» был выпущен документальный фильм «15 ветреных лет» и одноименная книга, а на 16-летие — новый альбом «Солнцу решать». Группа активно концертирует, участвует в фестивалях и collaborates с другими музыкантами.

Приглашаем на концерт!

Не упустите возможность увидеть любимую группу 22 марта в клубе «Космонавт» и насладиться всеми хитами «7Б» в живом исполнении!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы 7Б. День рождения группы

В ближайшие дни

6+
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ЗКР, Н. Алексеев, Аб-т № 3
1 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
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Балетные сцены во дворце. Экскурсия и концерт
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