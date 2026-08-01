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Мелодии Северной Венеции в Государственном Эрмитаже
Киноафиша Мелодии Северной Венеции в Государственном Эрмитаже

Мелодии Северной Венеции в Государственном Эрмитаже

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт музыки Италии в Эрмитаже

Петербург всегда был связан с Италией — город, созданный итальянскими архитекторами, по праву называют «Северной Венецией». В этом духе, Балтийский Камерный Оркестр приглашает вас в Итальянский Просвет Эрмитажа, где собрана великолепная коллекция итальянского изобразительного искусства.

Вас ждёт музыкальная программа, которая перенесёт в атмосферу разных итальянских городов и эпох. В концерте прозвучат произведения выдающихся итальянских композиторов:

  • Альбинони — Адажио
  • Вивальди — Концерто Гроссо ре минор
  • Вивальди — Лето (возможно, другое время года)
  • Верди — Вступление к 3 акту оперы «Травиата»
  • Маскани — Интермеццо из оперы «Сельская честь»
  • Россини — Соната для струнных До мажор
  • Боккерини — Менуэт
  • Боккерини — Квинтет «Ночная стража в Мадриде»
  • Рота — Концерт для струнных
  • Каччини — Аве Мария

Не пропустите это уникальное событие! Начало в 20:00, продолжительность концерта — 1 час 25 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.

До встречи в Итальянском Просвете!

Купить билет на концерт Мелодии Северной Венеции в Государственном Эрмитаже

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В других городах
Август
27 августа четверг
20:00
Эрмитаж. Большой итальянский просвет Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34, Эрмитаж, зал 238
от 3000 ₽

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