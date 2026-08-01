Мелодии Северной Венеции в Государственном Эрмитаже

Петербург всегда был связан с Италией — город, созданный итальянскими архитекторами, по праву называют «Северной Венецией». В этом духе, Балтийский Камерный Оркестр приглашает вас в Итальянский Просвет Эрмитажа, где собрана великолепная коллекция итальянского изобразительного искусства.
Вас ждёт музыкальная программа, которая перенесёт в атмосферу разных итальянских городов и эпох. В концерте прозвучат произведения выдающихся итальянских композиторов:
Не пропустите это уникальное событие! Начало в 20:00, продолжительность концерта — 1 час 25 минут без антракта. Мероприятие предназначено для всех категорий зрителей старше 6 лет.
До встречи в Итальянском Просвете!