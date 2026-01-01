Игнас Михильс (орган)
Игнас Михильс (орган)

Игнас Михильс (орган)

Возраст 6+
О концерте

Звезды органной музыки на сцене концертного зала Зарядье

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки, где в центре внимания окажется выдающийся органист Игнас Михильс. Он известен не только своей виртуозной техникой, но и умением создавать уникальную атмосферу на концертах.

Краткая биография

Игнас Михильс — яркая фигура в мире музыки. Он получил образование в Музыкальной академии Брюгге, где изучал орган, фортепиано и клавесин. Михильс продолжил свое обучение в известных учебных заведениях Европы и США, что позволило ему стать обладателем престижных наград, включая Prix d’Excellence в Парижской консерватории.

Творческая деятельность

На данный момент он является титулярным органистом Кафедрального собора Святого Спасителя в Брюгге и преподает орган в Академии музыки. Его опыт включает 15-летнее руководство хоровым коллективом Cantores, который выступал с известными ораториями как в Бельгии, так и за ее пределами.

Международный успех

Mихильс активно гастролирует по всему миру, выступая в таких знаковых местах, как собор святого Петра в Риме, Нотр-Дам в Париже и многие другие. В его репертуар входят произведения таких композиторов, как И. С. Бах, Мендельсон и Мессиан. Также он является членом жюри многих международных органных конкурсов.

Уникальная программа

В рамках предстоящего выступления зрители смогут насладиться не только известными произведениями, но и услышать редкие композиции, которые редко исполняются в концертах. Это отличный шанс прикоснуться к волшебству органной музыки и понять её глубину и красоту.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Октябрь
2 октября пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

