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Концерт при свечах. Сергей Рахманинов
Билеты от 999₽
Киноафиша Концерт при свечах. Сергей Рахманинов

Концерт при свечах. Сергей Рахманинов

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

Фортепианный концерт в Государственном музее Н. А. Островского

Приглашаем москвичей и гостей города на изысканный фортепианный концерт в исполнении пианистов-виртуозов, который пройдет в концертном зале Государственного музея Н. А. Островского. Место расположено в самом сердце столицы и славится своей отличной акустикой и атмосферой. Этот концерт подарит вам невероятные эмоции и погрузит в мир музыки гениального Сергея Рахманинова.

Исполнители:

  • Сергей Арцибашев, известный российский пианист-виртуоз, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов (Италия, Испания, Германия, Австрия). Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

  • Лев Терсков, пианист-виртуоз, ученик Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора М. С. Лебензон, стипендиат Фонда М. Ростроповича и премии Президента РФ.

  • Антон Яшкин, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа. Он активно выступает в России и за рубежом, сотрудничал с Петербургским филармоническим оркестром и Балтийским Национальным оркестром.

Особенности концерта:

  • Зал с уникальной акустикой
  • Концерт при свечах, что создаст неповторимую атмосферу
  • Прекрасная возможность насладиться произведениями Рахманинова в исполнении лучших пианистов страны

Дополнительная информация:

  • Концертный зал находится на 3 этаже музея, лифта нет.
  • Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Подарите себе музыкальный праздник, который наполнит ваш день незабываемыми впечатлениями и фейерверком эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
15:00 от 999 ₽

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