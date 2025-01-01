Концерт при свечах. Сергей Рахманинов

Фортепианный концерт в Государственном музее Н. А. Островского

Приглашаем москвичей и гостей города на изысканный фортепианный концерт в исполнении пианистов-виртуозов, который пройдет в концертном зале Государственного музея Н. А. Островского. Место расположено в самом сердце столицы и славится своей отличной акустикой и атмосферой. Этот концерт подарит вам невероятные эмоции и погрузит в мир музыки гениального Сергея Рахманинова.

Исполнители:

Сергей Арцибашев, известный российский пианист-виртуоз, выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов (Италия, Испания, Германия, Австрия). Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом.

Лев Терсков, пианист-виртуоз, ученик Заслуженного деятеля искусств РФ, профессора М. С. Лебензон, стипендиат Фонда М. Ростроповича и премии Президента РФ.

Антон Яшкин, выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат IX Международного конкурса пианистов имени Ференца Листа. Он активно выступает в России и за рубежом, сотрудничал с Петербургским филармоническим оркестром и Балтийским Национальным оркестром.

Особенности концерта:

Зал с уникальной акустикой

Концерт при свечах, что создаст неповторимую атмосферу

Прекрасная возможность насладиться произведениями Рахманинова в исполнении лучших пианистов страны

Дополнительная информация:

Концертный зал находится на 3 этаже музея, лифта нет.

Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Подарите себе музыкальный праздник, который наполнит ваш день незабываемыми впечатлениями и фейерверком эмоций!