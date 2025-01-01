Меню
Киноафиша Сказки Гофмана

Сказки Гофмана

Геликон-опера
История, оживающая в музыке

Жак Оффенбах, признанный мастер оперы-буффа, оставил миру одну серьезную оперу — «Сказки Гофмана». Это произведение стало его последним и не только принесло огромный успех, но и приобрело ореол загадочности. Автор не дожил до премьеры, а во время второго показа в Вене театр уничтожил пожар. Но, словно птица Феникс, эта опера продолжает восстанавливаться: после войны были найдены утерянные фрагменты партитуры, что позволило дополнять произведение новыми деталями.

Либретто и фантастические видения

Основой для оперы стали три рассказа Эрнста Теодора Амадея Гофмана — писателя, композитора и юриста. В центре сюжета — гениальный художник, разрываемый между любовью, мистикой и отчаянием. Фантастические образы, кошмары и видения, оживляющие его внутренний мир, одновременно завораживают и ужасают зрителей.

Музыкальная энциклопедия творческой души

Опера — настоящее испытание для исполнителей, но она дарит певцам незабываемые партии. Образы Олимпии, Антонии, Джульетты и Стеллы, загадочной Музы-Никлауса и ироничного Коппелиуса раскрывают сложные душевные состояния Творца. Грандиозный финал соединяет Гофмана с его Музой навсегда, символизируя вечность искусства.

Международное признание

Опера удостоена национальной премии «Золотая Маска» за режиссерскую работу. Постановка покорила зрителей во Франции, Таиланде, Эстонии, Испании и Израиле. Прекрасная музыка Оффенбаха раскрывает тайны внутреннего мира гениального художника, наполняя каждого зрителя эмоциями.

14 ноября
14 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
19:00
15 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
19:00
19:00
16 ноября
Геликон-опера Москва, Б.Никитская, 19/16
16:00
16:00

