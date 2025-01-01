Концерт при свечах. Времена года Вивальди

Музыкальное путешествие по временам года

Отправьтесь в увлекательное путешествие через времена года с Вивальди, где каждая нота оживает, а музыка переносит вас в мир, полный эмоций и красок. Концерт «Времена года» — это настоящая жемчужина классической музыки, которая не оставит равнодушным ни одного меломана.

Исполнение, полное эмоций

Слушайте, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает теплом, как осень радует яркими оттенками, а зима звучит величественно и загадочно.

Великолепие классики в исполнении виртуозов

Исполнители:

Екатерина Ровенская (скрипка)

(скрипка) Оксана Старцева (скрипка)

(скрипка) Надежда Ефремова (альт)

(альт) Ольга Зозуля (виолончель)

(виолончель) Жаклин Росас (художественное слово)

Программа концерта

Концерт №1 ми мажор «Весна» Allegro. Пришла весна Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

Концерт №2 соль минор «Лето» Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина Adagio — Presto. Летняя страда Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза

Концерт №3 фа мажор «Осень» Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные Allegro, la Caccia. Охота

Концерт №4 фа минор «Зима» Allegro non molto. Сильный ветер Largo. У камина Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду



Памятка

Концертный зал находится на 3 этаже здания музея, лифта нет. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Присоединяйтесь к нам для погружения в атмосферу волшебства джазовой музыки и незабываемого исполнения произведений Вивальди!