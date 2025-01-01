Концерт при свечах. Времена года Вивальди

Отправьтесь в увлекательное путешествие через времена года с Вивальди, где каждая нота оживает, а музыка переносит вас в мир, полный эмоций и красок. Концерт «Времена года» — это настоящая жемчужина классической музыки, которая не оставит равнодушным ни одного меломана.
Исполнение, полное эмоций
Слушайте, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает теплом, как осень радует яркими оттенками, а зима звучит величественно и загадочно.
Великолепие классики в исполнении виртуозов
Исполнители:
Программа концерта
Концерт №1 ми мажор «Весна»
Концерт №2 соль минор «Лето»
Концерт №3 фа мажор «Осень»
Концерт №4 фа минор «Зима»
Памятка
Концертный зал находится на 3 этаже здания музея, лифта нет. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.
Присоединяйтесь к нам для погружения в атмосферу волшебства джазовой музыки и незабываемого исполнения произведений Вивальди!