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Концерт при свечах. Времена года Вивальди
Билеты от 999₽
Киноафиша Концерт при свечах. Времена года Вивальди

Концерт при свечах. Времена года Вивальди

6+
Возраст 6+
Билеты от 999₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие по временам года

Отправьтесь в увлекательное путешествие через времена года с Вивальди, где каждая нота оживает, а музыка переносит вас в мир, полный эмоций и красок. Концерт «Времена года» — это настоящая жемчужина классической музыки, которая не оставит равнодушным ни одного меломана.

Исполнение, полное эмоций
Слушайте, как весна пробуждает природу, как летний зной окутывает теплом, как осень радует яркими оттенками, а зима звучит величественно и загадочно.

Великолепие классики в исполнении виртуозов
Исполнители:

  • Екатерина Ровенская (скрипка)
  • Оксана Старцева (скрипка)
  • Надежда Ефремова (альт)
  • Ольга Зозуля (виолончель)
  • Жаклин Росас (художественное слово)

Программа концерта

  • Концерт №1 ми мажор «Весна»

    1. Allegro. Пришла весна
    2. Largo e pianissimo sempre. Спящий пастух
    3. Allegro, danza pastorale. Деревенский танец

  • Концерт №2 соль минор «Лето»

    1. Allegro non molto. Жара. Allegro. Кукушка. Горлинка. Зефир. Борей. Жалоба крестьянина
    2. Adagio — Presto. Летняя страда
    3. Presto, tempo impetuoso d’estate. Летняя гроза

  • Концерт №3 фа мажор «Осень»

    1. Allegro, ballo e canto de’villanelli. Танец и песня крестьянских парней
    2. Adagio molto, Ubriachi dormienti. Спящие пьяные
    3. Allegro, la Caccia. Охота

  • Концерт №4 фа минор «Зима»

    1. Allegro non molto. Сильный ветер
    2. Largo. У камина
    3. Allegro, camminar sopra il ghiaccio. Прогулка по льду

Памятка
Концертный зал находится на 3 этаже здания музея, лифта нет. Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Присоединяйтесь к нам для погружения в атмосферу волшебства джазовой музыки и незабываемого исполнения произведений Вивальди!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 1499 ₽
2 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 999 ₽
9 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 999 ₽
10 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
15:00 от 999 ₽
17 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
19:00 от 999 ₽
24 августа
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
15:00 от 999 ₽

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