Идиот
Идиот

Спектакль Идиот

Сумрачный оперный лабиринт Мечислава Вайнберга — впервые в России
Постановка
Концертный зал Мариинского театра 6+
Режиссер Алексей Степанюк
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера «Идиот» Мечислава Вайнберга в Мариинском театре

Открыв сочинения Мечислава Вайнберга, Европа была поражена, объявив его «третьим после Прокофьева и Шостаковича». Однако в России о его творчестве знают, в основном, по музыке к фильму «Летят журавли» и анимационному сериалу о Винни-Пухе.

После долгого забвения опера Вайнберга «Идиот» вновь привлекла внимание театров, и сразу два российских театра решили её поставить. Мариинский театр опередил всех, представив новинку в Концертном зале под задумчивой режиссурой Алексея Степанюка и в скупом оформлении. Важно отметить, что постановочные изыски здесь не столь значимы, как само знакомство с этим неизвестным произведением.

Погружение в мир Достоевского

«Идиот», написанный по мотивам произведения Федора Достоевского, представляет собой оперу-руину конца ХХ века. Это сумрачный музыкальный лабиринт, который станет настоящим испытанием для слушателя-интеллектуала.

Выдающийся дирижер

В качестве проводника в этом сложном музыкальном произведении выступает дирижер Томас Зандерлинг, признанный специалист по творчеству Вайнберга. Его мастерство и понимание музыкального языка композитора обещают сделать эту постановку незабываемым событием.

Не упустите возможность погрузиться в мир уникальной музыки и литературы, посетив оперу «Идиот» в Мариинском театре!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 11 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Идиот

