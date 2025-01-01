Спектакль Идиот

Опера «Идиот» Мечислава Вайнберга в Мариинском театре

Открыв сочинения Мечислава Вайнберга, Европа была поражена, объявив его «третьим после Прокофьева и Шостаковича». Однако в России о его творчестве знают, в основном, по музыке к фильму «Летят журавли» и анимационному сериалу о Винни-Пухе.

После долгого забвения опера Вайнберга «Идиот» вновь привлекла внимание театров, и сразу два российских театра решили её поставить. Мариинский театр опередил всех, представив новинку в Концертном зале под задумчивой режиссурой Алексея Степанюка и в скупом оформлении. Важно отметить, что постановочные изыски здесь не столь значимы, как само знакомство с этим неизвестным произведением.

Погружение в мир Достоевского

«Идиот», написанный по мотивам произведения Федора Достоевского, представляет собой оперу-руину конца ХХ века. Это сумрачный музыкальный лабиринт, который станет настоящим испытанием для слушателя-интеллектуала.

Выдающийся дирижер

В качестве проводника в этом сложном музыкальном произведении выступает дирижер Томас Зандерлинг, признанный специалист по творчеству Вайнберга. Его мастерство и понимание музыкального языка композитора обещают сделать эту постановку незабываемым событием.

