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Поздняя любовь
Киноафиша Поздняя любовь

Спектакль Поздняя любовь

Островский в жанре рождественской идиллии
Постановка
Молодежный театр на Фонтанке 16+
Продолжительность 2 часа 55 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Поздняя любовь» Островского в Молодежном театре на Фонтанке

«Поздняя любовь» — одно из лучших произведений Александра Островского, который мастерски передаёт тайные и явные повороты человеческих судеб. В этой пьесе он не только исследует душевные движения персонажей, но и создаёт яркие образы, проникновенные и многослойные.

Креативный подход к сценографии

Создатели спектакля стремятся сохранить авторский взгляд, избегая внешней, бытовой атрибутики мира Островского. Они сосредоточены на передаче глубины человеческих чувств и отношений, что выражается в лаконичном интерьере: этажерка, конторка, вешалка, стол, скамья — всё это создаёт простой, но выразительный антураж «захолустья».

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — Людмила, скромная дочь бедного адвоката, влюблённая в Николая, азартного и рискового человека. Готовая совершить самые невероятные поступки, она стремится спасти его, несмотря на возможные моральные компромиссы. Спектакль затрагивает темы чести, достоинства, нравственных заповедей и душевных мук.

Тематика и эмоции

«Поздняя любовь» — это спектакль о многогранной любви, которая может быть смешной, трагической, выдуманной или настоящей, а иногда и поздней. Артисты мастерски ведут зрителей через лабиринты человеческой души, вызывая сочувствие, смех и надежду на счастливый исход.

Приглашаем вас на постановку, которая позволит глубже понять сложные аспекты человеческих отношений и насладиться великолепной игрой актёров.

Режиссер
Владимир Туманов
В ролях
Ирина Полянская
Петр Журавлев
Эмилия Спивак
Андрей Кузнецов
Александр Конев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 6 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
19:00 от 700 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
18:00 от 700 ₽

Фотографии

Поздняя любовь Поздняя любовь Поздняя любовь

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