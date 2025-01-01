Возвращение к классике: спектакль «Старший сын» по А. Вампилову в Театре имени Ленсовета

Для Театра имени Ленсовета пьеса «Старший сын» является судьбоносной. Именно этот спектакль, поставленный Игорем Владимировым, помог выпускникам первого «владимировского» набора покорить город. В 1974 году благодаря ему была открыта Малая сцена театра под названием «Ленинградский Молодёжный театр».

Почти через 25 лет, в 2001 году, другой курс актёров под руководством Владислава Пази вновь обратился к этой пьесе. Спектакль в постановке Юрия Бутусова стал значимым событием театральной жизни страны и был номинирован на престижную Национальную театральную премию «Золотая Маска». Это редчайший случай, когда студенческий спектакль попал в число номинантов.

Новая интерпретация классики

Сейчас, спустя ещё 25 лет, Театр имени Ленсовета вновь решился поставить «Старшего сына». Режиссёр Галина Зальцман делится своим видением: «Герой должен был стать великим музыкантом: филармония, натёртый до блеска паркет, сверкающая люстра и летящая музыка. Это должно было стать его жизнью, но - война, артиллерия, контузия, и вот он - оглохший музыкант, играющий на похоронах и свадьбах, на окраине своей неслучившейся жизни…»

Судьбоносная встреча

Всё меняется, когда в его дверь стучатся двое случайных молодых людей. Один из них, возможно, его сын из далёкого прошлого. Что, если именно это событие придаст смысл его жизни? Семья соберётся на кухне, будет чай и разговоры до утра, и любовь, и старый разбитый паркет заблестит от воспоминаний о прошлом и будущем. Никаких расставаний, все люди - братья, и вновь появится право на счастливую жизнь.

Александр Вампилов написал трогательную и печальную историю о возможности внезапного хрупкого счастья. Это история о всех нас, о нашей вере в чудо.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который вновь поднимает важные вопросы о жизни, семье и человеческих отношениях!