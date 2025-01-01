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Идеальный муж
Билеты от 800₽
Киноафиша Идеальный муж

Спектакль Идеальный муж

Постановка
Школа драматического искусства 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Идеальный муж» — спектакль о страстях и любви 

«Идеальный муж» — это не просто комедия, а глубокая пьеса, написанная Оскаром Уайльдом, которая стала его последним творением перед тем, как он столкнулся с викторианской моралью. По словам Бернарда Шоу, «Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена». В этой пьесе Уайльд создает образ семейной идеальности на фоне экзистенциальных угроз, что делает ее актуальной и в наши дни.

Сюжет пьесы разворачивается в течение всего лишь двадцати четырех часов, что подчеркивает стремительность действия и классический принцип единства места. Несмотря на комедийный жанр, в ней присутствует серьезная подоплека, отражающая конфликты и противоречия общества.

Исторический контекст

«Идеальный муж» была поставлена тысячи раз по всему миру и несколько раз экранизирована. Однако в первые годы после лондонской премьеры имя автора долгое время оставалось табуированным на родине. Это придает спектаклю дополнительную значимость и интерес.

Режиссура и музыка

Режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская предлагает зрителям новый взгляд на этот сюжет, интерпретируя его как историю страстей, жестокости, милосердия и, конечно же, любви. В спектакле звучит оригинальная музыка, написанная Григорием Ауэрбахом, на стихи Оскара Уайльда в переводах известных поэтов Серебряного века — Михаила Кузмина и Николая Гумилева.

Художник и визуальная концепция

Художник Мария Бутусова создает уникальный мир, который сочетает в себе зыбкую игрушечность и монументальность, населенный столпами общества. Это визуальное оформление подчеркивает сложность и многослойность произведения.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы, которая заставит вас задуматься о любви, морали и человеческих отношениях.

Режиссер
Екатерина Гранитова-Лавровская
В ролях
Игорь Лесов
Александра Лахтюхова
Алина Чернобровкина
Вадим Дубровин
Иван Товмасян

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Школа драматического искусства Москва, Сретенка, 19/27
19:00 от 800 ₽

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