Спектакль Идеальный муж

«Идеальный муж» — спектакль о страстях и любви

«Идеальный муж» — это не просто комедия, а глубокая пьеса, написанная Оскаром Уайльдом, которая стала его последним творением перед тем, как он столкнулся с викторианской моралью. По словам Бернарда Шоу, «Идеальный муж — это мужчина, считающий, что у него идеальная жена». В этой пьесе Уайльд создает образ семейной идеальности на фоне экзистенциальных угроз, что делает ее актуальной и в наши дни.

Сюжет пьесы разворачивается в течение всего лишь двадцати четырех часов, что подчеркивает стремительность действия и классический принцип единства места. Несмотря на комедийный жанр, в ней присутствует серьезная подоплека, отражающая конфликты и противоречия общества.

Исторический контекст

«Идеальный муж» была поставлена тысячи раз по всему миру и несколько раз экранизирована. Однако в первые годы после лондонской премьеры имя автора долгое время оставалось табуированным на родине. Это придает спектаклю дополнительную значимость и интерес.

Режиссура и музыка

Режиссер Екатерина Гранитова-Лавровская предлагает зрителям новый взгляд на этот сюжет, интерпретируя его как историю страстей, жестокости, милосердия и, конечно же, любви. В спектакле звучит оригинальная музыка, написанная Григорием Ауэрбахом, на стихи Оскара Уайльда в переводах известных поэтов Серебряного века — Михаила Кузмина и Николая Гумилева.

Художник и визуальная концепция

Художник Мария Бутусова создает уникальный мир, который сочетает в себе зыбкую игрушечность и монументальность, населенный столпами общества. Это визуальное оформление подчеркивает сложность и многослойность произведения.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классической пьесы, которая заставит вас задуматься о любви, морали и человеческих отношениях.